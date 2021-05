Esposa de Esteban Rodríguez exige fe de vida tras 72 horas desaparecido: Mis hijas están llorando

Zuleidis Cepero, esposa de Esteban Rodríguez, pidió este lunes fe de vida del activista cubano, quien permanece en paradero desconocido luego de ser detenido hace más de 72 horas por la policía política.

Rodríguez fue arrestado junto a una decena de personas el pasado viernes 30 de abril, mientras se manifestaba pacíficamente en una plaza pública de la calle Obispo, en La Habana Vieja, para exigir ver a Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro (MSI), quien libraba una huelga de hambre y sed contra la represión de las autoridades.

“Hemos recorrido todas las estaciones, todas las unidades. La policía política no sabe darme respuesta de dónde se puede encontrar mi esposo. La Seguridad del Estado no responde a mis llamados. He ido a todos los lugares y nadie me sabe decir”, dijo Cepero en un video publicado por el medio independiente ADN Cuba, del cual Rodríguez es colaborador.

Cepero también pidió fe de vida de Otero Alcántara, asegurando que para ella no era “creíble” el video expuesto en el noticiero, donde se ve al artista en aparente buen estado físico después de una semana en huelga de hambre y sed.

“Tengo muchas dudas sobre eso. Y estoy bastante preocupada, bastante enojada, ya son 72 horas. Como dije en un momento determinado: Necesito saber de mi esposo, estoy exhausta, preocupada, atormentada”, dijo.

“Necesito saber de Esteban Rodríguez. No quieran despertar la fiera que llevo dentro. Mis hijas están llorando. Quieren saber de su papá. Toda la familia está muy preocupada.

Asimismo, calificó las declaraciones del vocero oficialista Humberto López sobre Rodríguez, como “calumnias”. “Mi esposo es un hombre humilde, luchador, honesto y está batallando por los derechos de este país, porque todo cubano sea libre. Es buen padre, amigo, hermano e hijo, valiente y digno de respetar”, aseguró.

Además de Rodríguez, permanecen detenidos Mary Karla Ares González (quien filmó la protesta en la calle Obispo), Thais Mailen Franco Benítez, Esteban Lázaro Rodríguez López, Félix Modesto Valdés Díaz, Douglas Batista Savigne, Nancy Vera, Yuisan Cancio Vera, Lara Yumila, Luis Ángel Cuba Alfonso e Inty Soto Romero.

Poco antes, Rodríguez también había sido detenido cerca de la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, el cual fue trasladado el domingo hasta el Hospital “Calixto García” en La Habana, después de que las autoridades irrumpieran en su vivienda de la calle Damas 955, sede del MSI.

En un espacio del noticiero televisivo, Humberto López aseveró que Rodríguez había cometido varios delitos de “actividad económica ilícita, receptación, hurto, apropiación indebida, robo con violencia en las personas, lesiones, alteración del orden público y resistencia”.

La manifestación ocurrida el viernes fue apoyada por decenas de cubanos que coreaban “Patria y Vida” mientras la policía se llevaba detenidos a la fuerza a los activistas, quienes se habían sentado en el medio de la calle.