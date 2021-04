Seguridad del Estado detiene a Esteban Rodríguez cerca de la casa de Luis Manuel Otero

La Seguridad del Estado detuvo este lunes al activista Esteban Rodríguez cerca de la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), la cual se mantiene bajo vigilancia policial.

“Se llevaron a Esteban Rodríguez cerca de casa de Luis Manuel Otero. El cerco policial es gigante”, denunció en Facebook la curadora de arte y también activista Anamely Ramos.

Rodríguez, colaborador del medio independiente ADN Cuba, fue detenido cuando intentaba llegar a la casa de Otero Alcántara, ubicada en la calle Damas 955, en el municipio de La Habana Vieja.

El inmueble se encuentra rodeado por una fuerte presencia policial desde hace dos semanas. Las fuerzas represivas del Gobierno además allanaron la vivienda el pasado 16 de abril, destruyeron parte de las obras de Otero Alcántara y decomisaron otras.

En reiteradas ocasiones, el artista fue a reclamar la devolución de las creaciones confiscadas, pero fue arrestado en cada oportunidad y recientemente unos supuestos detenidos lo amenazaron de muerte mientras compartía una celda con ellos en la unidad policial del Cotorro.

Ante el constante asedio policial y las muestras de represión, incluyendo las amenazas contra su integridad física, Otero, que se encuentra cercado y sin internet para comunicarse, decidió emprender la víspera una nueva huelga de hambre y sed, y advirtió que la llevaría hasta las últimas consecuencias.

A través de un mensaje de audio compartido en redes sociales, Otero aseguró que estaba “cansado” de vivir bajo un régimen que no respetaba la libertad del arte. “Por eso mismo, voy a pasar los días en huelga de hambre y de sed. No voy a permitir que nadie venga a verme, no quiero que nadie me llame”, dijo.

“Amo a todo el mundo y pido disculpas a mi familia y amigos. Es una decisión tomada: No voy a vivir más en una dictadura. Una de las hipótesis es que van a romper la puerta, me van a poner suero. No voy a comer ni a tomar agua. Mi cuerpo sufrirá, caeré en coma. La única forma en que saldré de mi casa es apestando literalmente, que la peste de mi cuerpo sea la de la libertad”, sostuvo.

Acerca de la decisión de Otero, Esteban Rodríguez hizo una publicación en redes sociales el domingo expresando su desacuerdo con que el artista nuevamente arriesgara su vida, aunque manifestando su respeto por la postura del fundador del MSI.

En noviembre de 2020, Otero y un grupo de activistas cubanos protagonizaron una huelga de hambre que tuvo gran repercusión dentro y fuera de la isla, al punto que el oficialismo le dedicó programas televisivos “especiales” con la intención de deslegitimar la protesta.

Uno de los participantes en esa manifestación pacífica, que terminó luego de una irrupción violenta de la policía política en la casa de Damas 955, fue Esteban Rodríguez. Desde entonces, él también ha sufrido el acoso de las autoridades y su domicilio ha permanecido bajo vigilancia.

El miércoles, Rodríguez, quien lleva varios días bajo arresto domiciliario como otros activistas, artistas y periodistas independientes, aseguró que saldría de su casa a pesar del cerco policial. “Tengo que salir porque no estoy preso. Mi casa no es un calabozo”, dijo.