Liberan a Tania Bruguera y logra presentar acusación formal contra el periodista Humberto López

La artista cubana Tania Bruguera fue liberada en la tarde de este jueves por fuerzas de la Seguridad del Estado, y aseguró que pudo presentar una acusación formal ante las autoridades contra el periodista oficialista Humberto López, quien ha emprendido una campaña de descrédito en la televisión nacional contra artistas, activistas y periodistas independientes.

"Ya estoy en casa. Mañana haré una rueda de prensa para hablar de la querella que logramos presentar hoy contra Humberto López por daños morales", anunció la artista en la red social Facebook.

"Gracias al abogado Julio Ferrer por preparar la documentación y representarme ante el tribunal, también a Camila Lobón Solveig Font y Lara Crofs por ver conmigo los 28 capítulos del espacio de Humberto en el NTV para sacar la metodología y las pruebas que se presentaron en su contra. Solo juntos podemos" ,agregó.

La artista presentó la evidencia de la entrega de la acusación formal de parte del Licenciado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, del Registro General de Juristas del Ministerio de Justicia.

Bruguera también comunicó a todos aquellos periodistas interesados en darle cobertura a la rueda de prensa, que se comunicaran de forma privada, identificando medio y nombre propio.

El resto de las personas podrá presenciar las declaraciones a través de la página de Facebook del Instituto Internacional de Artivismo "Hannah Arendt".

La artista plástica, quien se encuentra en reclusión domiciliaria tras ser detenida cuando iba a visitar a Luis Manuel Otero Alcántara durante su huelga de hambre y sed, fue detenida este jueves cuando se dirigía a presentar la querella legal contra Humberto López.

"No me han dejado salir a una gestión legal. Yo estoy en mi derecho y por tanto no voy a regresar a mi casa hasta que me dejen entregar mi querella contra Humberto López", había dicho Bruguera.