Alex Rodriguez recibe un reconocimiento acompañado por su exesposa e hijas tras ruptura con Jennifer Lopez

La ruptura entre Jennifer Lopez y Alex Rodriguez continúa dando que hablar... A casi un mes de que la pareja anunciase su separación definitiva, ambos parecen estar refugiándose en sus respectivas exparejas. La cantante en Marc Anthony y Ben Affleck y el expelotero en la madre de sus hijas, Cynthia Scurtis.

El ex estrella de los Yankees recibió esta semana un nuevo reconocimiento al ser incluido por el Boys and Girls Club of America en su Salón de la Fama. "Esta noche fue diferente. Esta noche fue personal. Me siento increíblemente honrado y conmovido de ser incluido en el Salón de la Fama de Boys & Girls Club", expresó Arod en sus redes sociales. Un momento muy importante para él en el que estuvo respaldado por sus dos hijas, Ella y Natasha, y también por la madre de estas, su exesposa Cynthia Scurtis y la pareja de esta.

El empresario de 45 años compartió varias fotos del evento y una en concreto no pasó desapercibida: en la que sale la que fue su esposa durante seis años (desde 2002 hasta 2008) y con quien durante los últimos años ha tenido varios desencuentros por la manutención de sus hijas.

Muchos se quedaron sorprendidos al ver la imagen, dada la complicada relación que tiene la expareja, una instantánea que parece indicar que Cynthia está apoyando a Arod tras haber terminado su relación con Jlo. ¿Estará tratando de decirle algo con esta imagen?

El reencuentro del empresario con su exesposa se produce tan solo unos días después de que fuentes cercanas a JLo asegurasen que se está viendo con su exprometido Ben Affleck, quien a su vez puso fin a su relación con la actriz cubana Ana de Armas a principios de este 2021.

Durante las últimas semanas se habrían visto hasta en tres ocasiones en la casa que tiene la neoyorquina en Los Ángeles. Además, también coincidieron en el evento Vax Live en el que participaron el pasado domingo.

La relación entre Jennifer Lopez y Alex Rodriguez llegó públicamente a su fin a mediados de abril después de que a principios de este año unos rumores de infidelidad por parte del empresario salpicasen a la pareja. Medios estadounidenses señalan que fue JLo la que puso fin a su compromiso con él por "falta de confianza".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.