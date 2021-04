Revelan el motivo por el que Jennifer Lopez terminó con Alex Rodriguez

La falta de confianza de Jennifer Lopez hacia Alex Rodriguez habría sido el detonante para que la cantante decidiese poner fin a su relación de cuatro años. Así lo reveló una amiga cercana de la Diva del Bronx a la revista People una semana después de que la pareja anunciase oficialmente su ruptura en un comunicado conjunto.

"Intento arreglarlo pero hay demasiados problemas sin resolver", comentó la fuente, quien también aseguró que la artista no podía "confiar plenamente" en el ex estrella de los Yankees y que por eso tomó la decisión de romper.

Durante los años que estuvieron juntos, los rumores de infidelidad salpicaron en varias ocasiones a la pareja. "Si él la ha engañado o no, no importa. Ella no tolerará el miedo en el aire entre ellos", dijo su amiga.

A pesar de la imagen que proyectaban JLo y Arod, a quienes vimos juntos y cómplices en el acto de investidura de Joe Biden a principios de año, fuentes cercanas a ellos aseguran que sus problemas se venían arrastrando desde hace tiempo y que en la pandemia se intensificaron por tener que pasar tanto tiempo juntos. "A ambos les gustaba pasar más tiempo juntos como familia, pero era difícil mantener esa chispa especial cuando se veían todos los días", aseguró otra fuente.

En estos momentos, la cantante de 51 años se encuentra enfocada en sus hijos y su trabajo. Durante los últimos meses ha estado trabajando en una nueva película, así que no está centrada en su ruptura con el expelotero. "Jennifer ha estado en estas situaciones difíciles antes. No es de las que se sientan y lloran", comentó la misma amiga. "Sus hijos la hacen más feliz. Está bien", añadió sobre sus hijos con Marc Anthony, quien además ha sido un apoyo para ella.

"Intentarán ser amigos y hay respeto allí. Pero definitivamente van por caminos separados", sentenció sobre la ruptura.

