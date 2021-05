Médico cubano expulsado pide apoyo de colegas y pacientes

Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, el médico cubano expulsado de su trabajo por criticar las deficiencias de la salud en Cuba, pidió apoyo y solidaridad con su caso a colegas dentro y fuera de la isla, así como a pacientes suyos y a la ciudadanía en general.

“Si usted -médico de afuera o adentro, paciente, pueblo-, se siente identificado en mis reclamos, solo ponga su firma de apoyo. COMPARTAN… En todos los grupos”, manifestó Figueredo Izaguirre en un post de Facebook en el que detalló su hoja de servicios profesionales, así como las denuncias del sistema de salud cubano que ha hecho por redes sociales.

Por su activismo en el ciberespacio, la dirección municipal de salud de Bayamo decidió a finales de abril expulsarlo del policlínico donde trabajaba, acusándole de "difundir criterios y opiniones que menoscaban el prestigio y principios del sistema de salud cubano" y exponer así irregularidades que no canalizó por los niveles correspondientes.

Graduado de medicina en 2008, Figueredo Izaguirre cumplió el servicio social en el Plan Turquino. Se especializó en Medicina General Integral en 2010 y participó en misiones médicas en Venezuela, en los estados de Mérida y Caracas, entre otras experiencias profesionales.

Sin embargo, a pesar de su extensa hoja de servicios, el médico fue “expulsado del sector de la salud en el año 2021 y reprimido severamente como requieren los momentos históricos que estamos viviendo”, según denunció con sarcasmo en su publicación.

Figueredo Izaguirre ha denunciado “la mala gestión, el mal funcionamiento, la violación de protocolos y el déficit de recursos médicos en los centros de aislamiento”. Asimismo, indicó que fue expulsado por “defender los derechos internacionales de los médicos desterrados por 8 años y los de adentro que no pueden salir”.

“Denunciar el déficit de insumos médicos ajenos a su llamado ‘bloqueo’ (porque para unos hay y para otros no)”, fue otro de los motivos por los que las autoridades de salud decidieron expulsarlo del sistema sanitario cubano.

Con sus críticas y denuncias, el galeno ha puesto el foco sobre uno de los principales bastiones simbólicos del régimen cubano. A pesar de estar cada vez más en entredicho, la sanidad sigue siendo una de las banderas de la llamada ‘revolución cubana’. Por este motivo, los profesionales de la salud de la isla constituyen uno de los colectivos laborales más vigilados y duramente reprimidos en cuanto se salen del guion.

“Criticar la manipulación, el maltrato, y violaciones de toda índole en las misiones médicas”, como ha hecho Figueredo Izaguirre, ejerciendo de médico desde Cuba, es una de las críticas más duras que se le pueden hacer a un régimen que está siendo investigado por los contratos internacionales de las misiones médicas, luego de una demanda colectiva de profesionales que acusan a las autoridades cubanas de “esclavitud moderna”.

Un último motivo por los que Figueredo Izaguirre considera que fue expulsado de su trabajo y teme que se le quiere retirar el título, es por “defender los derechos del pueblo a una asistencia médica pública, decorosa, integra, y como requiere todo ser humano.

"Mis títulos se los regalo, echaré la pelea para que no quede aquello que no lo intenté, pero soy yo el que no quiere seguir de esclavo, que todos los días me digan en mi cara que tengo que agradecer mis estudios y mis títulos a la revolución; o que soy un mal agradecido, que soy un contrarrevolucionario por decir la verdad y no callar las mentiras. ", dijo el doctor el pasado lunes 4 de mayo.

"Hoy me siento libre de todo eso, lo siento por mis pacientes los miles que hoy me llaman pidiendo que no desista, que aunque pierda el título, seguiré siendo su médico. A ellos les digo, me quitarán el título mas no mi vocación, mas no mi dignidad y jamás me quitarán el amor a mi patria ultrajada y herida", recalcó.

“Esta injusticia no se la van a hacer a más ningún colega, aunque ya no pertenezcamos al sistema de Salud, nosotros vamos estar pendientes de que eso no le vuelva a pasar a más nadie”, dijo Figueredo Izaguirre en referencia a sí mismo y a otros médicos víctimas de injusticias similares en los últimos tiempos. Su voluntad, manifestó, seguirá siendo la de apoyar al gremio de médicos de la isla, aunque deje de pertenecer al sector de la salud.