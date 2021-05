Cubana recibe un jabón de la bodega en un paquete enviado desde el extranjero

Una mujer denunció a la aduana de Cuba por abrir uno de los paquetes que ella debía recibir del exterior y hacer el insólito cambio de sus productos por jabones de la bodega.

Incrédula, la denunciante dijo en Facebook que al parecer la Aduana necesitó alguno de los artículos contenidos en su paquete y se lo cambió, inconsultamente, por "jabones de la bodega".

"Qué gentiles ellos, así llegaron cuatro más", dijo y mostró en una foto la prueba.

Contó que al recibir el paquete, "aún estando en el correo me percaté que lo habían abierto y lo habían vuelto a cerrar", por lo que decidió revisarlo en el lugar.

"Lo abrí ahí mismo y miren lo que encontré!!!! la aduana necesitó algo de mi paquete y me lo cambio por un jabón de bodega, qué gentiles ellos, así llegaron 4 más", explicó.

Denuncia en Facebook. Captura de pantalla

Decenas de personas comentaron en la red social que lo que pasa en Aduanas y Correos de Cuba es un abuso del que nunca se sanciona a un responsable.

"Que falta de respeto, y no pasa nada", "acúsalos a todos son unos ladrones" y la respuesta de que las autoridades no hacen nada ante estas denuncias, son algunos de los comentarios posteados en la publicación.

"Qué vergüenza, por cubanos como esos somos mal mirados en muchos lugares, pues pagamos justos por pecadores, que desgracia además que violen tus derechos y no pasa nada, después de pagar tanto dinero por los paquetes, me apena además que eso solo ocurre en nuestro maravilloso país", dijo otra internauta.

Los robos en la aduana de Cuba son frecuentes, y testimonio de ello son las múltiples denuncias de cubanos en redes sociales.

Hace apenas tres semanas una mujer recibió piedras y ladrillos dentro de un paquete que su madre le envió desde Canarias, España, en marzo pasado.

La cubana recibió el paquete en el correo del municipio San Luis, en Pinar del Río, y sospechó del contenido que había dentro. Al abrirlo, encontró que se habían robado casi todo, y lo rellenaron con piedras.

"Por favor, se lo pido a todos mis amigos cubanos que lo compartan para que no les pase como me estafaron a mí. Mandé un paquete de 6kg desde Canarias hace un mes y cuando mi hija lo recogió hoy en el correo de San Luis lo abrió porque no estaba conforme como llegó. Le robaron casi todo", denunció en Facebook Juaquina Nieves Muiño, madre de la joven.

Además de los frecuentes robos o notificaciones por pérdida de productos los retrasos en la entrega de la paquetería es también motivo frecuente de quejas por parte de la población.

Las denuncias se han hecho más visibles tras la crisis por el coronavirus, que ha retrasado hasta en seis meses el despacho de la mercancía.

El Grupo Empresarial Correos de Cuba ofreció explicaciones en marzo por las demoras en el servicio de entrega.

"En esta etapa de pandemia de la COVID-19, los envíos postales y de paquetería internacional con destino a Cuba demoran mucho en llegar a la isla y luego a sus destinatarios, una vez que ya están en manos del correo, algo que es innegable y que no admite justificación, pero, eso tiene sus causas (objetivas y subjetivas), unas inherentes a Correos de Cuba y otras no", dijeron en un comunicado.