Cubana envía un paquete a su familia en Cuba desde España y reciben piedras

Una cubana recibió piedras y ladrillos dentro de un paquete que su madre le envió desde Canarias, España, en marzo pasado.

La mujer recibió el paquete en el correo del municipio San Luis, en Pinar del Río, y sospechó del contenido que había dentro. Al abrirlo, encontró que se habían robado casi todo, y en su lugar lo rellanaron con piedras.

"Por favor, se lo pido a todos mis amigos cubanos que lo compartan para que no les pase como me estafaron a mi. Mandé un paquete de 6kg desde Canarias hace un mes y cuando mi hija lo recogió hoy en el correo de San Luis lo abrió porque no estaba conforme como llegó. Le robaron casi todo", denunció en facebook Juaquina Nieves Muiño, madre de la joven.

Nieves confiesa que no sabe si el hecho ocurrió en la Aduana o en las oficinas de correo en La Habana pero el resultado es que su hija no obtuvo los productos que ella envió.

En las imágenes compartidas aparece el recibo de la compra que hizo Nieves Muiño por un valor de 100 euros con 40 centavos. Varios de los usuarios que comentaron en la publicación mostraron su desconcierto con lo ocurrido y algunos dijeron haber sufrido incidentes similares.

"Es la tercera publicación que veo con el mismo modus operandi: "ladrillos"... y las tres que he visto son de Santiago de Cuba... no pertenecen al mismo correo, lo que me hace pensar que hay que buscar el punto común de los paquetes. Esto tiene que parar!!!.. No pueden seguir robando impunemente!!!, denunció una usuaria identificada como Rossana Remedios Reyes.

Muchos cubanos se quejan del mal trabajo de la Aduana y de las oficinas de correo con la paquetería que envían sus familiares desde el exterior. Las denuncias se han hecho más visibles tras la crisis por el coronavirus, que ha retrasado el despacho de la mercancía.

El Grupo Empresarial Correos de Cuba ofreció explicaciones en marzo por las demoras en el servicio de entrega.

"En esta etapa de pandemia de la COVID-19, los envíos postales y de paquetería internacional con destino a Cuba demoran mucho en llegar a la isla y luego a sus destinatarios, una vez que ya están en manos del correo, algo que es innegable y que no admite justificación, pero, eso tiene sus causas (objetivas y subjetivas), unas inherentes a Correos de Cuba y otras no”, dijeron.

Los directivos de la empresa aclararon, además, que estaban trabajando para incluir a transportistas privados en la entrega de la paquetería, y así agilizar el proceso.

La empresa aseguró también que avanzaban “en la implementación de una estrategia a mediano y largo plazo”, así como en la coordinación a corto plazo con otros organismos y entidades para elevar la eficiencia.

No obstante, las quejas continúan y constantemente aparecen denuncias de personas que llevan meses esperando por sus paquetes y de otros que lo reciben con el contenido dañado o perdido.

Como parte del proceso de reordenamiento económico que iniciaron las autoridades cubanas en enero de este año, quienes reciben un paquete en Cuba deben pagar entre 95 y 100 pesos por cada bulto de 1.5 kilogramos.

La Gaceta de la República de Cuba recoge en su edición ordinaria del 13 de abril, las nuevas tarifas aprobadas por concepto de "indemnización a personas naturales o jurídicas por la pérdida, avería o expoliación de envíos postales".

En esos casos, "los operadores postales serán los responsables de indemnizar a los clientes cuyos paquetes no lleguen en tiempo y forma correcta a su destinatario. El pago de la indemnización debe realizarse dentro del plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de conclusión del proceso", recoge el documento.

No obstante, la Resolución indica en su octavo acápite que "la pérdida, avería, o expoliación del envío postal producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización; el remitente tiene derecho al reembolso de las tarifas abonadas por el servicio postal, con excepción de la tasa de seguro".