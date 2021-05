Padre que exige justicia por la muerte de su hijo cumple años encarcelado

Juan Carlos Hernández Zaldívar, el padre del joven de 17 años que falleció atropellado por un conductor ebrio en Camagüey, cumple este domingo 54 años, pero permanece en prisión desde el pasado 13 de enero por exigir justicia por la muerte de su hijo.

“Hoy JUAN CARLOS HERNÁNDEZ cumple 54 años, mientras lleva más de 4 meses preso, sin juicio, sin sentencia, SÓLO POR PEDIR JUSTICIA POR SU HIJO ASESINADO. Justicia por Juan Carlos, lo queremos libre”, dijo en su perfil de Facebook una internauta solidaria con la causa de este padre cubano.

“Hoy es el cumpleaños de Juan Carlos y solo así puede estar junto a sus queridos hijos y ¿saben por qué? Por una injusticia que están cometiendo...”, publicó su esposa en el perfil de Facebook de Hernández compartiendo unas fotografías de sus hijos que hoy no pueden celebrar con su padre su cumpleaños, ya que este se encuentra tras las rejas por reclamar justicia por la muerte de su hijo.

Según denunció el activista cubano Dariem Columbié, miembro del movimiento político Somos+, Hernández fue detenido ilegalmente y se le ha querido involucrar en hechos que este desconoce, con la finalidad de que cese en sus reclamaciones y sus denuncias por internet.

“No se le ha formulado acusación alguna en todo este tiempo. Lo detuvieron el día 13 de enero por haber estado en supuesto contacto a través de las redes sociales con una persona que tiró una piedra contra un banco en Las Tunas”, indicó Columbié a finales de abril.

Tal arbitrariedad, según muchos, forma parte de una estrategia de las autoridades para intimidar a Hernández, con el fin de que desista en su empeño de reclamar justicia y guarde silencio sobre el amañado proceso que dejó con una condena mínima al culpable de la muerte de su hijo adolescente.

En 2019, Hernández declaró a CiberCuba que las autoridades que investigaron y juzgaron los hechos liberaron a los dos días al autor del trágico accidente que costó la vida a su hijo, Juan Carlos Hernández Guillén, luego de imponerle simplemente una fianza de 2 mil pesos cubanos.

“Hoy, luego de dos juicios, dicho infractor se encuentra en libertad”, expresó Columbié, lamentando la actuación de la justicia en un caso que ha terminado con Hernández en prisión mientras el presunto homicida se encuentra en libertad. Además, según Columbié, Hernández no ha entrado todavía en contacto con ningún abogado que se ocupe de su caso.

El trágico accidente en el que perdió la vida Hernández Guillén ocurrió el29 de septiembre de 2019, en el municipio de Minas, Camagüey. Acorde a la versión de la familia, el conductor que terminó atropellándole mortalmente salió de una fiesta en "total estado de embriaguez", perdiendo el control del vehículo y atropellando al joven de 17 años, que iba con su novia en bicicleta, en compañía de otros dos amigos.

Tras el impacto, la víctima fue lanzada a más de 30 metros de distancia y murió en el acto. Los testigos de la escena declararon que el chofer conducía presuntamente bajo los efectos del alcohol, a gran velocidad y derrapando las ruedas de su auto.

Desde entonces Juan Carlos Hernández, su padre, ha denunciado que en lugar de justicia, la familia solo ha recibido amenazas, maltrato y manipulaciones por parte del régimen cubano desde el mismo día del crimen.

“En horas de la tarde fue arrestado mi esposo JUAN CARLOS HERNÁNDEZ por la Seguridad del Estado y conducido hacia la provincia de Las Tunas, queriéndolo involucrar en hechos que el desconoce. Todos saben [que es] por el acoso que está siendo sometido solo por decir la verdad y reclamar justicia por la muerte de nuestro hijo. Pido justicia. Basta ya de tanto atropello”, denunció a mediados de enero la esposa de Hernández en un post.

“No sé si algún día se me podrá quitar la rabia y el dolor que llevo dentro. No sé si odio más al que me atropelló y mató a mi niño, o si odio a todos los que de una forma u otra han ayudado a que no se haga justicia. Hay que no tener corazón ni sentimientos humanos al quedar callado ante un hecho como este. Fue un niño lo que mataron y no nos vamos a cansar de pedir justicia…”, añadió.

"Juré ante el cadáver de mi hijo que lucharía sin descanso contra toda injusticia, por una Cuba justa, sin más crímenes y atropellos con el pueblo, lucharé hasta la muerte o ver a Cuba libre", sostuvo en octubre pasado Juan Carlos Hernández. Desde entonces, la determinación de esta familia se mantiene a pesar del acoso que padece.