Más de 15 mil pesos de luz dos meses seguidos: cubana denuncia a la Empresa Eléctrica

Una cubana identificada como Sisi Aguilera publicó un video en Facebook dirigido a la Empresa Eléctrica de La Habana para denunciar que le cobran más de 15,000 pesos mensuales de electricidad de forma consecutiva, pese a que en su hogar no tienen servicio eléctrico de manera regular.

En el video, Aguilera relata que el mes anterior recibió una factura de 20,000 pesos y que en el mes actual el lector del contador le informó que le vendrían unos 16,000 pesos.

«El mes pasado a mí me vino 20,000 pesos de electricidad. Y este mes vino el contador, cuya persona no tiene culpa de nada, obviamente, y dice que me vienen unos 16,000 pesos. ¿Hasta cuándo es el abuso con el pueblo, si yo no tengo electricidad, cómo es posible que me estén llegando estos precios?», preguntó la mujer en la grabación.

La afectada no ocultó su indignación: «¿Hasta cuándo la falta de respeto con el cubano? ¿Hasta cuándo, si yo nunca tengo electricidad? Basta ya con el abuso».

El caso no es aislado. En septiembre de 2025, una vecina de La Habana reportó recibos de entre 6,000 y 8,000 pesos mensuales pese a no consumir electricidad, llevando meses reclamando sin respuesta.

En febrero de 2025, una joven en Manicaragua, Villa Clara, denunció una factura elevada teniendo apenas una hora de corriente cada 24 horas.

De igual forma, en marzo de 2026, la propia Empresa Eléctrica reconoció que las facturas altas pueden deberse a errores de lectura o a promedios aplicados cuando no fue posible leer el metrocontador.

El problema se agudiza en el contexto de la peor crisis energética de la historia reciente de Cuba, con apagones de hasta 20 a 22 horas diarias en La Habana reportados en mayo de 2026.

Paradójicamente, esta situación coexiste con la nueva tarifa eléctrica vigente desde el 1 de marzo de 2024, que elevó drásticamente los precios para consumos superiores a 500 kWh/mes, llegando hasta 25.00 pesos cubanos por kilovatio-hora para los tramos más altos.

El gobierno afirmó en su momento que el aumento solo afectaría al 2.7% de los consumidores, pero las denuncias ciudadanas apuntan a un problema sistémico que se extiende por todo el país.

Los comentarios al video de Aguilera reflejan un malestar generalizado. «Los ladrones están en la compañía eléctrica seguro», escribió Daisy Martín.

«Estás pagando la electricidad de los de arriba, simple», apuntó Larry Ricardo. Desde Camagüey, Norelbis Fuente Barrero confirmó: «Aquí es el mismo descaro».

Otros usuarios señalaron que el problema podría estar en la lectura estimada durante los días de apagón. «Te están leyendo los días de apagones», advirtió Dortys Pico.

Taymara García González resumió el sentir colectivo: «Así estamos todos, o al menos la gran mayoría».

El problema de las facturas excesivas en Cuba tiene antecedentes documentados que se remontan al menos a 2018, pero se ha agudizado con la crisis energética y el aumento tarifario de 2024. En al menos un caso, en Manzanillo en 2021, la Empresa Eléctrica devolvió el dinero cobrado indebidamente tras una denuncia pública.