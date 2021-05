Activista cubana Carolina Barrero: me desnudaron con violencia en una celda

La activista e historiadora de arte cubana Carolina Barrero fue desnudada a la fuerza en una celda de la estación de policías de San Miguel del Padrón, tras su último arresto en la madrugada del pasado 5 de mayo.

Carolina fue arrestada por un supuesto delito de “desorden público”, luego de haber salido a la calle para reclamar la liberación de los manifestantes de la calle Obispo en la Habana Vieja y de los presos políticos en Cuba.

La joven historiadora de arte narró detalles de su detención en esta ocasión y denunció la violencia policial ejercida contra ella, a quien obligaron a desnudarse.

“En el calabozo de San Miguel del Padrón, tres mujeres me entraron a la fuerza en una celda. Dos oficiales de la policía me aguantaron de los brazos mientras una tercera, vestida de civil, me desnudaba con violencia. Afuera de la celda un policía hombre miraba en silencio como quitaban la ropa de mi cuerpo”, escribió Barrero en Facebook.

“Fue tal la brutalidad que me tumbaron al piso para arrancarme el pantalón. Cuando terminaron me erguí desnuda y las miré. Se encogieron, les sobrevino un aspecto confuso, incapaz de sostener un bemol. Se fueron”, subrayó.

“De lo que pude decir en defensa propia ante el abuso de la autoridad me acusan de desacato. Si la SE cree que me humilla se equivoca, se humillan a sí mismos. Se muestran”. denunció .

En cuanto a la represión en contra de su persona, Carolina agregó una anécdota de cómo en días durante su detención escuchó a un oficial de la Seguridad del Estado y a un instructor penal de la policía “barajar con sorna la medida legal que” le “impondrían”. “Se mofaban y fumaban hinchados de impunidad”, dijo.

Los represores determinaron que la iban a acusar de desacato, una nueva causa que se suma a la causa pendiente de Barrero por supuesto “desorden público”.

“Barajaron la figura legal que me impondrían como quien escoge el traje que mejor conviene a la ocasión; de propagación de epidemias pasaron a desorden público, para finalmente construir el desacato”, denunció la joven.

En su publicación de denuncia, Carolina mostró una foto de su cuerpo semidesnudo en señal de protesta contra la violencia ejercida contra su cuerpo cuando fue obligada a desnudarse.

“SE, no tengo pudor en la desnudez. Es en la aspiración a desembarazarnos de lo accesorio donde se comienza a mostrar la libertad”.

Son varias las activistas que han denunciado este tipo de violencia, que puede ser catalogada de sexual, ejercida como castigo tras detenciones de la Seguridad del Estado, como es el caso de la artista e integrante del 27N Celia González, y la opositora Diasniurka Salcedo.