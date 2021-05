Activistas cubanos pasan el Día de las Madres detenidos por la policía

Mientras transcurre el Día de la Madres, activistas cubanos permanecen detenidos por la policía o en prisión domiciliaria sin poder reunirse con sus madres, o con sus hijos en algunos casos.

El hijo mayor de Thais Mailen Franco Benítez, una de las activistas detenidas en la protesta de Obispo, publicó un emotivo mensaje en Facebook en nombre de sus dos hermanos pequeños dedicado a su madre.

“Quiero desearte muchas felicidades por este hermoso día tuyo y de todas las madres de este mundo. Quiero q sepas q te amo y q eres la madre más hermosa y buena de este q hay. También quiero agradecerte por habernos criado con tanto amor y cariño por haberme enseñado tantos principios y conceptos”, escribió su hijo.

“Espero que salgas pronto porque te extraño tanto que ya casi no puedo dormir, y todas las noches que no estás junto a mi sueño contigo y no quiero ni despertar. Mami te amo con la vida, te amo más que a nada en este planeta y espero estés junto a nosotros pronto”, concluyó el joven.

El reportero independiente Héctor Luis Valdés dedicó un reconocimiento a la madre del carismático integrante del Movimiento San Isidro (MSI), Esteban Rodríguez, quien también continúa detenido tras participar en la protesta de Obispo el pasado 30 de abril en La Habana:

“Esteban Rodríguez, es un hijo extraordinario y hoy me tomo la atribución de desearle un feliz día a su mamá; a nuestra madre, entre tanta tristeza. Hoy me tomo el derecho de convertime en el hijo de esas 170 madres que hoy se ven impedidas de abrazar a las personas que más aman en este mundo”, escribió Héctor Luis Valdés.

Esteban Rodríguez también es el padre de dos pequeñas y esposo de Zuleydis Gómez Cepero, quien lo ha acompañado en su activismo incondicionalmente:

“Hoy día de las madres no tengo a mi esposo al lado, cuanto te extraño amor mío, pero no me cansaré jamás. LIBERTAD PARA ESTEBAN RODRÍGUEZ LÓPEZ”, publicó en Facebook Zuleydis Gómez.

Por su parte, la activista del MSI Anamely Ramos escribió en sus redes sociales que no quería que “nadie se molestase”, pero que preferiría que nadie la felicitara por su condición de madre mientras Thais Franco aún se encuentre “presa”, y la la madre de la reportera Mary Karla, otra de los jóvenes detenidos en Obispo, no pudiera abrazarla.

Recientemente, los jueces de la Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana le negaron a los tres activistas detenidos antes mencionados el recurso de habeas corpus que obliga a los autoridades a mostrar el cuerpo de los detenidos, quienes no han sido vistos desde el 30 de abril por sus familiares.

El recurso denegada se presentó a favor de Mary Karla Ares González, Thais Mailén Franco Benítez y Esteban Lázaro Rodríguez López, quienes fueron acusados de supuesta "alteración del orden público", junto a otros arrestados como Félix Modesto Valdés, Inti Soto, Nancy Vera Henández, Yuisan Cancio Vera y Luis Ángel Cuba Alfonso.

En adición, este día de las madres, la policía mantiene vigilada a la periodista de CiberCuba Iliana Hernández: “Muchas madres en Cuba no pueden estar con sus hijos por varias razones que es difícil poder decir. Feliz día de las madres en un país donde se sufre una dictadura comunista”.