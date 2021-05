Hija de gloria del deporte cubano denuncia abandono a su padre: "Así está su carro"

La hija del destacado pelotero Gaspar 'El Curro' Pérez denunció el abandono en que se encuentra su padre, quien es dueño de un auto que está de baja técnica hace 11 años y no ha podido sustituirlo.

Neyda Pérez Gómez confesó en su muro de Facebook que dudó mucho antes de hacer pública su queja, pero que se decidió a hacerlo porque considera una falta de respeto hacia su padre, una gloria del deporte cubano "que lo ha dado todo por el béisbol y mucho más".

"Todos los dirigentes de este país, INDER y demás funcionarios saben la situación que tiene con su carro (...) y no les importa para nada", subrayó Pérez Gómez en su muro de Facebook.

La mujer aclaró que está consciente de que otras las glorias del deporte y atletas en activo que lo merezcan tengan su carro, pero reclama el por qué su padre nunca les ha interesado "ni lo han tenido presente".

"¿Me pueden explicar o responder las altas esferas de este país sobre esto? Me canso de escribir y no tengo ni obtengo una respuesta que me convenza. Entonces, ¿lo que se merece como cubano revolucionario y gloria del deporte de este país es tener el olvido de todos los dirigentes? Pienso y creo que se les olvidó la hazaña de Quisqueya de 1969. Solo la recuerda el pueblo de nuestro país, el mundo y las personas que lo quieren", dijo.

Finalmente, Pérez Gómez compartió imágenes del auto de marras, un viejo y deteriorado polaquito de color blanco en el que se observan las huellas del tiempo.

"Así está su carro. ¿Es lo que se merece?", concluyó.

El Curro Pérez, hoy con 78 años, fue un relevante pitcher cubano del periodo revolucionario. Es conocido por la afición como el 'Héroe de Quisquella', por su brillante desempeño en el Campeonato Mundial de Béisbol celebrado en 1969 en el Parque de Quisquella, en República Dominicana.

Nacido en Matanzas en 1943, Curro debutó en series nacionales en 1964. Dos años después fue seleccionado para ir a los X Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectuaron en Puerto Rico. Allí demostró su altísima calidad, al ganar el último juego contra la selección local, que le permitió a Cuba llevarse la medalla del oro del certamen.

Sin embargo, su hazaña más recordada ocurrió en República Dominicana en 1969, cuando el equipo cubano venció a Estados Unidos en la final, en un partido en el que los isleños fueron ovacionados hasta el delirio por el público dominicano. Se retiró en 1977.