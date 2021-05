Detenciones y decomisos a miembros de Trust Investing en Las Tunas

Líderes regionales de la compañía Trust Investing en la provincia de Las Tunas fueron detenidos este lunes por las autoridades cubanas, según se desprende de informaciones aparecidas en redes sociales.

“Saludos Familia TRUST. Como muchos saben, en el día de hoy a los líderes del TOP 20 de Las Tunas los intervinieron en sus casas y les han confiscado algunos bienes. Los tres se encuentran ahora bajo interrogación. Como mismo pasa con nuestro líder principal, no sabemos los motivos concretos por lo que está pasando esto. Esa es la información oficial”, publicó Junior Enrique Carrillo Smith en el grupo de Facebook CriptoCuba.

Captura de pantalla. Facebook / CriptoCuba

A finales de abril se conocía la noticia de que Ruslan Concepción Vargas, director regional en Cuba de Trust Investing, era detenido en el aeropuerto de La Habana cuando se disponía a viajar acompañado de su familia, por motivos que no han sido oficialmente aclarados.

Concepción Vargas (28 años), natural de la provincia Las Tunas, se graduó con honores como ingeniero industrial pero trabajaba en el esquema de inversiones de Trust Investing. Este lunes, según informaciones aparecidas en redes sociales, fueron detenidos tres miembros más de la compañía, residentes en Las Tunas.

De momento se han reportado las detenciones de Ramiro Mejías, Fraikel Parra y Javier Reyes. Según Alejandro Hernández Cepero, estas personas estarían siendo investigadas “bajo las figuras delictivas de actividades económicas ilícitas y/o lavado de dinero”. De igual forma, sostuvo que le estaban siendo confiscadas sus propiedades, un extremo sobre el cual no hay confirmación oficial.

“Se especula en muchos lugares que los motivos son ‘enriquecimiento ilícito’, ‘tráfico de divisas’ e incluso ‘lavado de dinero’. Dejar claro que todo esto son especulaciones de las personas. De manera oficial no se conocen los motivos de estos actos”, precisó Carrillo Smith al mismo tiempo que lanzaba un mensaje de tranquilidad para “todas las personas que no sean cubanas”, asegurándoles que no hay “nada de qué preocuparse”.

“Quiero dejar claro en este mensaje que nosotros *No Somos Culpables* de nada de eso, siempre nos hemos mantenido al margen de lo que puede ser penado por la ley haciendo las cosas *Bien*. Entonces, no hay por qué tener miedo, no hacemos nada ilegal, siempre hemos buscado el bien común y eso seguiremos haciendo, seguiremos tratando de llevar luz”, afirmó Carrillo Smith.

En ese sentido también se pronunció Hernández Cepero, resaltando que el “network marketing no constituye una actividad económica ilícita y mucho menos, lavado de dinero”.

“El campo de batalla sigue siendo las redes sociales, tenemos que seguir demostrando que *#trust_no_hace_daño*, siempre bajo el respeto y el entendimiento, mantenernos firmes y serenos ante las dificultades, seguir transitando el camino de la verdad. Solo así dejaremos toda esta tormenta atrás y podremos ver el radiante sol que siempre hemos visto en las cripto y Trust Investing”, concluyó Carrillo Smith.

Entre llamados a la solidaridad de la comunidad internacional y convocatorias a mantener la calma para reclamar con “fuerza y valentía”, la llamada comunidad CriptoCuba exhorta a sus seguidores a hacer presión a través de las redes sociales.

Captura de pantalla. Facebook / CriptoCuba

“Son días difíciles como COMUNIDAD y como FAMILIA, hemos demostrado estar UNIDOS a pesar de los problemas. Las redes sociales son nuestro campo de batalla para hacerle saber al mundo y a Cuba que *#trust_no_hace_daño*”, compartió en Facebook Pedro Osmany Rivera Caballero, Team Leader en Trust Investing Cuba.

“Exhortamos a toda la red *TRUST INVESTING CUBA* a expresar su opinión sobre Trust Investing y que ha significado para cada uno, en un mensaje al correo de atención al cliente del gobierno *SIEMPRE bajo la base del RESPETO y ENTENDIMIENTO*. despacho@presidencia.gob.cu”, añadió

Trust Investing es un gestor de inversiones de capital que asegura ofrecer beneficios diarios a partir de una inversión inicial. Con un depósito mínimo de 15 dólares, la compañía dice ofrecer rendimientos cada día que pueden ir desde el 0,1 hasta el 5% mensual aproximadamente. Dedicada "a la gestión de criptoactivos en los mercados más atrevidos", la compañía promete a sus clientes generar beneficios sin la necesidad de ser un experto.

Recientemente Trust Investing apareció en una lista compartida por ONG Bitcoin Chile, donde fue señalado el negocio como potencial fraude con criptomonedas. Al parecer, la compañía estaría asociada al banco BDL Bank y a una organización llamada Trust Diamond Investment Security.

Por su parte, en junio de 2020, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Panamá emitió un comunicado en el que sostuvo que Trust Investing no está registrada en el país ni tampoco tiene licencia para ofrecer servicios de inversión en su territorio.

El 23 de abril pasado saltaba a las noticias un desmentido del cantante cubano Paulito FG, en el que aclaraba que no tenía nada que ver con Trust Investing. "En lo que a mí respecta, jamás, absolutamente jamás, he estado ni siquiera interesado en ningún negocio de criptomonedas y mucho menos de la mencionada y controversial Trust Investing", aseguró.