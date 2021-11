Activista Yeilis Torres contrae dengue y no recibe atención médica en prisión de mujeres de Cuba

La activista bde la UNPACU, Yeilis Torres Cruz (imagen de referencia) Foto © Facebook / Yeilis Torres

La activista cubana, Yeilis Torres Cruz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), se contagió de dengue en la prisión de mujeres de Guatao, en el habanero municipio de La Lisa, y denunció que se encuentra sin recibir atención médica.

“Lleva varios días con dengue y no está recibiendo asistencia médica por parte de los carceleros y de las autoridades penitenciales”, denunció a Radio Televisión Martí el opositor Zaqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la UNPACU y promotor de la iniciativa Cuba Decide.

Detenida en mayo y trasladada al centro penitenciario de 100 y Aldabó, Torres Cruz fue acusada de atentado contra el presentador de la televisión cubana Humberto López, quien la agredió cuando la activista de 33 años encaró al periodista cuando este salía de la casa de una presunta amante, un hecho que transmitió en vivo a través de una directa en redes sociales.

“Lleva varios días con dolores fortísimos, con fiebre y ni un termómetro le han ofrecido”, relató Báez Guerrero al citado medio. “Estamos denunciando la falta de atención médica que utiliza el régimen a modo de represalia por su activismo pacífico a favor de la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos en Cuba”, añadió.

Para el opositor, “la dictadura Castro-Canel se encarga sin duda de utilizar esos métodos de tortura con nuestros activistas para tratar de quebrantar su valor, su decisión de seguir defendiendo los derechos humanos”.

"A raíz de ella filmarlo en la calle, fue llevada injustamente a prisión luego de haber sido golpeada por dicha persona, por Humberto López", reiteró Báez al citado medio.

En el video de la directa que provocó la agresión del presentador, se ve claramente al polémico personaje forcejeando con Torres Cruz para arrebatarle el teléfono con que lo filma a la salida de un edificio en el municipio habanero de La Lisa, donde el portavoz televisivo de la contrainteligencia presuntamente se encontraba con su amante. Sorprendido “in fraganti”, el vocero del régimen reaccionó violentamente, causando lesiones a la activista.

“Salí corriendo del edificio donde estaba él con su querida, y me escapé por otro pasillo de otro edificio, ahí me agarró y me volvió a golpear”, detalló Torres Cruz en una directa posterior en la que denunció la violencia empleada por Humberto López.

Según su testimonio, el agresor le rompió una cadena, la tiró contra el piso y la golpeó delante de todo el mundo. La activista de la UNPACU explicó que logró esconder su teléfono en sus partes íntimas, pero que López le quitó el vestido y la fotografió desnuda con ayuda de un taxista que lo estaba esperando.

Tras el incidente, la activista se dirigió a la policía para denunciar por agresión a Humberto López, pero terminó siendo ella la acusada del delito de atentado y obligada a guardar prisión domiciliaria.

Torres Cruz es una exfiscal y jueza cubana a quien le invalidaron su título por ocho años luego de emitir un fallo contrario a una orden del gobierno en 2009. Frecuentemente acosada por el régimen cubano, Torres Cruz ha sufrido actos de repudio frente a su casa. Uno de ellos, organizado por pintar la frase "Patria y Vida" en la pared de su casa, fue viral en las redes sociales.

Tras una conversación en octubre con Torres Cruz, el vicecoordinador de la UNPACU dijo que la activista no ha sido agredida físicamente en la cárcel, sino mentalmente. "Ella me dijo que están usando un método de represión contra ella, que es tratar de aislarla de todas las presas dentro del destacamento".

"Tratan de poner a los presos comunes en su contra", precisó Báez a Radio Televisión Martí. "Ese método de tortura psicológica es para tratar de amedrentarla. Sin duda es un método que usa la tiranía contra los presos políticos".