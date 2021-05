Yeilis Torres denuncia a Humberto López por agresión y termina ella acusada de atentado

La exfiscal del Tribunal Supremo Yeilis Torres Cruz denunció al presentador Humberto López por agresión y termina en prisión domiciliaria acusada del delito de Atentado.

“Estoy acusada de atentado y bajo prisión domiciliaria”, escribió Torres Cruz en su página de Facebook cuatro horas después de haber publicado sus intenciones de ir al médico y luego levantar denuncia ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Tal y como relató en una directa este sábado, Torres Cruz fue al médico y se levantó un parte de lesiones por la agresión sufrida a manos de Humberto López. El parte informa de laceraciones provocadas en la cara, en el cuello, en los dos antebrazos.

Con el parte médico de lesiones en su poder, la exfiscal se encaminó a poner una denuncia en la PNR, pero dijo que terminó ella siendo acusada por atentado contra Humberto López y con prisión domiciliaria.

Solo podrá salir de casa a comprar artículos de primera necesidad o “hacer colas”, como describió Torres Cruz en su directa. Asimismo, se le cursó una citación para el lunes a las 9 de la mañana, para ser interrogada por la Seguridad del estado, afirmó.

“Ahí estaba la Teniente Coronel Tania, que todos conocemos como una represora peligrosa. Me atendió un Mayor. Tania ni habló, solo me dijo que estaba acusada de atentado”, dijo Torres Cruz antes de que se interrumpiera su directa.

La exfiscal del Tribunal Supremo denunció que está sin servicio internet en su teléfono móvil desde que hiciera público el video -que transmitió en una directa- en el que grabó al presentador de la televisión cubana Humberto López saliendo de casa de una presunta amante.

"Humbertico, ¿cómo andas? ¿Puedes explicarle al mundo qué haces en casa de tu querida si eres un hombre casado?", se escuchó preguntar a la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

"¿Quién eres tú, mi vida?", le preguntó a su vez el presentador. “Una activista por los derechos humanos”, le respondió Torres Cruz, lo cual desencadenó la agresión del vocero del régimen cubano con la intención de arrebatarle el móvil.

El forcejeo entre ambos quedó registrado en el video. Según aseguró en una directa posterior logró esconder su teléfono en sus partes íntimas, pero aun así el presentador intentó arrebatárselo.

En el altercado, el agresor le rompió una cadena, la tiró contra el piso y la golpeó delante de todo el mundo, según el testimonio de la activista. “Salí corriendo del edificio donde estaba él con su querida, y me escapé por otro pasillo de otro edificio, ahí me agarró y me volvió a golpear”, detalló.

Torres Cruz denunció que fue en ese momento que Humberto López le quitó el vestido y la fotografió desnuda con ayuda del taxista que lo estaba esperando en un auto color amarillo.

En otra conexión directa, la víctima pidió descargar los videos de su denuncia porque había recibido una notificación de que su Facebook había sido abierto, presuntamente, por la Seguridad del Estado

Visiblemente afectada, la activista confesó que se sentía humillada y violentada por el vocero de la dictadura, pieza principal en la estrategia de descalificaciones, mentiras y manipulaciones del régimen para enfrentar a los activistas de la sociedad civil independiente.

López, promotor de los asesinatos de reputación que se hacen contra activistas y opositores en la isla a través de la televisión cubana, se ha convertido en un personaje detestable para miles de cubanos por su manipulación de la realidad, e incluso fabricar casos y pruebas contra los opositores en la isla, a los que frecuentemente acusa de mercenarios y de agentes pagados de la CIA, con la misión de dar un "golpe blando".

Por estas falsas acusaciones, varios artistas presentaron recientemente una acusación formal contra López por daños morales causados por sus campañas de descrédito en la televisión nacional contra activistas y periodistas independientes. En el reciente Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), López fue elegido para integrar su Comité Central.

"Ya tenemos la explicación al ascenso estrepitoso de Humberto López a miembro del Comité Central del PCC. Fue un recurso para apertrecharlo contra las posibles reacciones de la ciudadanía ante sus discursos de odio y difamación, incluyendo las demandas judiciales. Al ser uno de los representantes del órgano superior del Estado, es intocable. Cuando Yeilis Torres fue a denunciarlo por lesiones, le informaron que la están procesando por Atentado y le pusieron una medida cautelar de prisión domiciliar", aseguró en Facebook la activista Salomé García Bacallao.

Sus hipótesis fueron respaldadas por la opinión de varios usuarios que comentaron a su publicación, debatiendo sobre la inmunidad que tienen los diputados a la Asamblea Nacional en Cuba y preguntándose si existirá la misma figura legal para proteger a los miembros del Comité Central del PCC.

"Pero ¿Humberto López es diputado a la Asamblea Nacional? Porque según creo solo es miembro del secretariado del Partido. ¿Qué bolá con eso?", preguntó uno de los usuarios. "Es miembro del Comité Central del Partido. Supongo que eso le dé más inmunidad todavía. Tengo que revisar la Ley de cuadros nueva", contestó García Bacallao.

"Ella es exfiscal, imagino que sabía a lo que se enfrentaba y aun así lo hizo, lo desenmascaró, salió a relucir la verdadera personalidad de ese personaje tan bajo. La cosa será cómo el poder sigue echándose mierda arriba protegiendo a estos abusadores. Lo de menos es si es infiel o lo que sea, su comportamiento lo dichavo todo, su expresión facial, cómo respiró y desató su ira...", señaló otro usuario.

Torres Cruz es una exfiscal y jueza cubana a quien le invalidaron su título por ocho años luego de emitir un fallo contrario a una orden del gobierno en 2009. Frecuentemente acosada por el régimen cubano, Torres Cruz ha sufrido actos de repudio frente a su casa. Uno de ellos, organizado por pintar la frase "Patria y Vida" en la pared de su casa, fue viral en las redes sociales recientemente.