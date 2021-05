Colombia suspendería órdenes de extradición de jefes del ELN que se encuentran en Cuba, si se abre negociación de paz

El gobierno de Colombia aseguró que está dispuesto a suspender las órdenes de extradición que pesan sobre los jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se encuentran en La Habana, si con ello se consigue abrir negociaciones para un proceso de paz en el país.

"Las órdenes de extradición y captura están activas, por supuesto, porque los jueces de la república lo solicitan, pero de acuerdo con la ley de orden público esas órdenes se pueden suspender si hay un proceso de paz", expresó este martes el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.

El proceso de paz estaría condicionado a la liberación de personas secuestradas por parte del ELN y al cese del reclutamiento de menores que practica este grupo armado, considerado como terrorista por Colombia, Estados Unidos, Canadá, Perú y la Unión Europea. Otros países como Cuba y Venezuela reclaman para el ELN el estatus de grupo beligerante, no reconocido oficialmente por las Naciones unidas.

Las relaciones bilaterales de Colombia y Cuba atraviesan uno de sus peores momentos. Tras el fallido diálogo de paz del Gobierno colombiano con este grupo, las relaciones con La Habana se han ido enturbiando cada vez más.

La negativa del régimen cubano a extraditar a cuatro miembros del ELN que se encuentran en su territorio desde las conversaciones en las que Cuba participó como mediador, ha complicado la relación entre ambos países. Colombia solicitó su extradición tras el atentado perpetrado por la guerrilla contra una academia de Policía en Bogotá, que hace dos años dejó 22 cadetes muertos.

El alto comisionado para la paz alto funcionario reveló el domingo pasado que Colombia sigue buscando condiciones para reactivar los diálogos de paz con el ELN sin que hasta el momento el grupo armado haya avanzado en el cumplimiento de las condiciones impuestas por el presidente Iván Duque, según el portal dw.com.

“Fueron cuatro viajes a La Habana, Cuba, y en este momento es muy importante que el ELN le diga al país si quiere avanzar en un espacio de diálogo y lo digo porque las condiciones están claras: no más secuestros, no más reclutamiento de menores y no más minas antipersonales”, expresó este martes Ceballos.

La liberación inmediata de Tulio Mosquera Asprilla -un candidato del Partido Liberal a la Alcaldía del municipio de Alto Baudó que fue secuestrado en septiembre de 2019- sería un “gesto” por parte del ELN que demostraría su voluntad de sentarse a la mesa de negociaciones, aseguró el alto comisionado.

"Él está secuestrado por el Frente Occidental del ELN en el [selvático departamento del ] Chocó y de acuerdo con información que tenemos, de fuentes muy válidas, alias 'Fabián' no quiere liberarlo, quiere exigir 3.000 millones de pesos [unos 800 mil dólares]. ¿Será que la paz de Colombia está sometida al pago de un secuestro? La palabra la tiene el ELN", agregó.

Con el aval de la Santa Sede, las Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA), Colombia ha verificado en los últimos 17 meses "la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil" de la guerrilla. “Esperamos que si hay voluntad, podamos avanzar”, concluyó Ceballos recordando el apoyo expreso al diálogo por parte del Secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y del papa Francisco.

El ELN inició en febrero de 2017 en Quito negociaciones de paz con el anterior Gobierno colombiano que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana donde la última ronda de diálogo concluyó sin avances a principios de agosto de ese mismo año.

El presidente Iván Duque condicionó la continuidad de los diálogos de paz a que ese grupo dejara de secuestrar y liberara a las personas que tiene en cautiverio, lo que la guerrilla se niega a acatar.

Colombia expulsó de su territorio al primer secretario de la embajada cubana en Bogotá, Omar Rafael García Lazo, el pasado viernes 7 de mayo. La decisión de de declarar persona non grata al diplomático cubano se tomó por parte de la Cancillería colombiana luego de verificar que el diplomático cubanos estaba “desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

Su declaración llegó días después de que el embajador cubano José Luis Ponce Caraballo, veterano oficial de Inteligencia, alertara al gobierno colombiano de un supuesto plan de atentado terrorista en Bogotá del Ejército de Liberación Nacional (ELN), declarado como organización terrorista por Estados Unidos.

A comienzos de febrero de este año, el régimen cubano pretendió valerse de Colombia para tratar de que Biden, recién elegido presidente por esas fechas, sacara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Para ello, a través del embajador cubano José Luis Ponce Caraballo, veterano oficial de Inteligencia, el régimen cubano “alertó” al Gobierno colombiano de un supuesto plan de atentado terrorista, que luego fue desmentido por el propio ELN.

A raíz de estos hechos, la senadora colombiana por el partido Cambio Democrático, María Fernanda Cabal pidió al gobierno de su país la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, achacando a La Habana ser la principal promotora de la violencia en América Latina.