Esteban Rodríguez, 12 días sin contacto con sus familiares desde la protesta de Obispo

El periodista independiente Esteban Rodríguez cumple este miércoles doce días arrestado y continúa incomunicado, sin contacto alguno con su familia, luego de haber sido detenido el 30 de abril junto a una decena de activistas que se manifestaron en la calle Obispo.

En declaraciones ofrecidas a Radio Televisión Martí, Zuleidis Gómez, esposa del activista, confirmó el estado de incomunicación en el que se encuentra Rodríguez en Villa Marista, el centro de operaciones de la seguridad del Estado donde permanece detenido.

“No me dejaron verlo. El aseo sí me lo permitieron entrar. De momento, está bajo investigación… hay que esperar… Me dijeron que el abogado me va decir cuándo es que puedo volver a llevarle aseo. Estamos preparando un escrito para un cambio de medidas”, dijo Gómez.

Rodríguez, integrante del Movimiento San Isidro (MSI), fue detenido el pasado 30 de abril en la intersección de las calles Obispo y Aguacate, en La Habana Vieja tras protagonizar junto a una decena de activistas una de las protestas pacíficas más emblemáticas de la sociedad civil cubana.

Ese día, un grupo de activistas fueron detenidos cuando intentaban romper el cerco policial que la Seguridad del Estado mantenía sobre la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se llevaba cinco días en su domicilio en huelga de hambre y sed. Asediado por la policía política, los represores impedían el paso de amigos y personas interesadas por su estado, además de mantenerlo sin conexión a internet.

Ante esta situación, y el riesgo que suponía para la vida y la integridad física del artista, la solidaridad de muchos condujo a un activismo mucho más frontal, llegando hasta la sentada pacífica que protagonizaron los jóvenes de la calle Obispo. La inusual manifestación acabó con la violenta detención de los activistas, la mayoría de los cuales permanecen bajo arresto e incomunicados mientras se les instruyen causas que muchos temen conduzcan a sanciones ejemplarizantes.

“Liberen ya a los manifestantes de Obispo: Esteban Rodríguez, Thais Mailen Franco, Mary Karla Ares, Inti Soto, Luis Ángel Cuba, Yuisan Cancio. Liberen Adrián Coruneaux, que está en picota en huelga de hambre. Liberen a Denis Solís. Liberen a Luis Robles. Liberen a Adrián Góngora, Tahimir y Damián. Liberen al Gato de Cuba”, publicó la activista Anamely Ramos en su Facebook.

“Necesito saber de Esteban Rodríguez. No quieran despertar la fiera que llevo dentro. Mis hijas están llorando. Quieren saber de su papá. Toda la familia está muy preocupada”, avisó la esposa del activista que, en los dos últimos años, ha sido detenido más de cien veces de manera arbitraria.

“Mi esposo es un hombre humilde, luchador, honesto y está batallando por los derechos de este país, porque todo cubano sea libre. Es buen padre, amigo, hermano e hijo, valiente y digno de respetar”, aseguró la esposa calificando como “calumnias” las difamaciones sobre Rodríguez vertidas por el vocero oficialista Humberto López.

Según López, el activista ha sido advertido en unos casos y procesado en otros por los delitos de “actividad económica ilícita, receptación, hurto, apropiación indebida, robo con violencia en las personas, lesiones, alteración del orden público y resistencia”.

La protesta de la calle Obispo fue transmitida en directo por la activista Mary Karla Ares, quien cumplió 29 años de edad todavía en prisión. En su directa se pudo apreciar a Esteban Rodríguez cogido por los brazos formando una cadena junto a los otros manifestantes para impedir que los separaran.

La manifestación fue apoyada por decenas de cubanos que corearon “Patria y Vida” mientras la policía se llevaba detenidos a la fuerza a los activistas, quienes se habían sentado en el medio de la calle.

Rodríguez, reportero de ADN Cuba, ha realizado una importante labor de periodismo comunitario, reflejando los problemas de su vecindario y de las zonas más deprimidas del casco antiguo de La Habana. Especialmente relevantes han sido sus coberturas de madres con hijos que ocupan locales vacíos del estado ante la grave situación habitacional que padecen.

Acuartelado y huelguista de San Isidro para exigir la liberación del rapero Denis Solís, Rodríguez ha sido blanco de amenazas, vigilancia, arrestos domiciliarios y otras ilegalidades propias del terrorismo de Estado que ejerce el régimen cubano.

“Libertad para Esteban Rodríguez. Estado Cubano: estás demostrando debilidad, no fuerza”, afirmó Anamely Ramos en otra de sus publicaciones exigiendo la liberación de los manifestantes de la calle Obispo.