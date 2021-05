Cubano de Hialeah lleva desaparecido más de tres semanas

Erasmo Barrios Blanco, un cubano de 33 años residente en Hialeah, se encuentra en paradero desconocido desde hace más de tres semanas, según reveló en Facebook un amigo del joven, quien precisó que fue visto por última vez en la ciudad de Tampa.

“Un gran amigo mío está desaparecido. No sabemos cuáles fueron las circunstancias, solo importa encontrarlo. Su nombre es Erasmo Barrios Blanco. Muchos lo conocen por ‘Erasmito’. La última vez fue visto en Tampa hace ya 21 días. Lleva más de un mes fuera de su casa y no es un comportamiento normal en él”, escribió en Facebook Lian Menéndez, quien ha difundido un número telefónico en caso de que alguien disponga de alguna información.

En declaraciones posteriores a CiberCuba, Menéndez precisó que Erasmo Barrios reside con su tío en Hialeah, aunque se había ido temporalmente a Tampa en busca de trabajo.

No está claro dónde se estaba quedando allí, aunque amistades que el joven contactó durante su estancia en Tampa indican que se estaba quedando en West Palm Beach.

“Yo diría que lleva más de un mes desaparecido. La última persona que lo vio es una amistad que tenemos nosotros en común, de la infancia, que vive en Valrico, en Tampa. Él estuvo ahí en su casa, estuvieron conversando y ya después se fue de su casa y nadie más lo ha visto otra vez”, precisó Menéndez.

“Realmente él nunca ha sido una persona de comportarse así. Siempre ha sido una persona saludable, no consume drogas, no consume alcohol. No tiene ningún enemigo que yo sepa. Es una persona bien amigable. Tiene muchas amistades, muchas personas que se interesan por él”, añadió.

Natural del municipio pinareño Consolación del Sur, el joven desaparecido lleva casi cinco años residiendo en Florida.

Su madre está en Cuba y está desesperada por tener noticias de su hijo, pero el teléfono celular de Erasmo Barrios está apagado. Desde hace tiempo el joven no tenía perfil en redes sociales.

“Nosotros estamos haciendo aquí el máximo esfuerzo. Tampoco tenemos muchos detalles al respecto de lo que puede haber pasado”, comenta Menéndez sobre un círculo de amigos que estaría intentando encontrarlo.

El tío de Erasmo Barrios reportó este miércoles 12 de mayo la desaparición en el Departamento de Policía del condado de Miami-Dade.