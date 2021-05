Actriz cubana Zajaris Fernández aclara qué relación tiene con Al2 el Aldeano

La actriz cubana Zajaris Fernández aclaró la relación que tiene con Al2 el Aldeano luego de que crecieran los rumores en las redes sociales por un video en el que aparece junto al rapero jugando con el hijo de los artistas Bea y Pututi.

El video fue tomado en Tennessee, donde la actriz Aly Sánchez tiene una cabaña. Al aparecer juntos, muchas personas asumieron que Al2 y Zajaris tenían una relación amorosa.

"Sí, tenemos una relación de amistad. Somos amigos, claro. Nos conocimos en persona hace pocos meses, pero no tenemos otra relación. Al2 vive en Tampa y yo vivo aquí, ¿tú crees que con 40 años yo voy a tener una relación con alguien que vive a cuatro horas?", dijo Zajaris en una entrevista en el programa de Miami En casa de Maka.

Aunque la actriz admitió que "él está bueno cantidad" y que "sí está para darle unos pellizcos", aseguró que no tienen nada y que si fuera su novia, lo diría.

"Al2 es una persona que me ha dado una sorpresona, porque yo lo veía tan rudo, cantando todas esas cosas, pero es un tipo callado, sensible, educadísimo y yo me quedé sorprendida", contó la actriz.

Zajaris aclaró que en este momento estaba soltera y dijo, a modo de broma, que no podría tener un marido como Al2 porque "está demasiado bueno", seguro hay muchas mujeres interesadas en él y "¿tú crees que yo me voy a meter en ese problema ahora?".

La temperatura subió cuando la actriz escogió a Al2 como artista con el que tendría una aventura en un hotel durante un juego en el programa y, en medio de la entrevista, Zajaris cantó un fragmento de "una canción que me gusta mucho", que resultó ser Amándote, del álbum Recordpilación, Vol.4, de Al2 el Aldeano.

