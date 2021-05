Liberado con otra acta de advertencia el pastor evangélico Yoel Demetrio, de Las Tunas

La Seguridad del Estado ya liberó al pastor Yoel Demetrio, de Las Tunas. El representante de la Iglesia Misionera en Cuba pasó tres horas arrestado por la Policía política, que lo ha sancionado con una nueva acta de advertencia, de la que no le entregaron copia "para evadir pruebas", según Demetrio.

"Me pusieron otra acta de advertencia. Estoy tenso. Mi hija, muy alterada. Mi esposa, triste y a mi mamá le dio un dolor fuerte en el pecho, que tuvieron que llevarla al médico", comentó el pastor este viernes a CiberCuba.

Yoel Demetrio asegura, además, que fue amenazado por los agentes del órgano represivo del Partido Comunista de Cuba, que lo interpelaron por sus publicaciones en redes sociales, donde él suele manifestar su desafecto al sistema político de la Isla.

"Me amenazaron con que me iban a aplicar cárcel si seguía publicando en las redes sociales", añadió.

El pastor de la Iglesia Misionera en Cuba fue arrestado este jueves en la ciudad oriental. La noticia trascendió gracias a una publicación en Twitter del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.

En declaraciones a CiberCuba, Demetrio comentó este viernes que lo detuvieron después de expulsar de su casa a tres inspectores de Planificación Física que se colaron en su propiedad sin autorización.

En el vídeo que acompaña esta información puede verse al pastor Yoel Demetrio reprochando a los funcionarios del Estado que entraran a la iglesia y a su vivienda sin llamar al timbre.

Poco antes de salir por la puerta de entrada al recinto donde se encuentra la Iglesia Misionera, uno de los funcionarios amenazó al pastor Demetrio por no permitirles entrar a inspeccionar su vivienda y lo acusó, sin pruebas, de hacerlo para ocultar irregularidades urbanísticas.

En lo que va de abril y mayo la Iglesia Misionera en Cuba ha pagado al Estado 9.000 pesos en multas puestas a cubanos en riesgo severo de pobreza, que no pueden abonar las sanciones.

Las multas son, sobre todo, por levantar una pared donde antes había una valla de madera. "Multan a los pobres por hacer una cerca de ladrillos", aclaró Demetrio.

El pastor no entiende a qué viene este acoso a las personas vulnerables si supuestamente se pueden hacer modificaciones estructurales de las viviendas, legalizándolas ante notario, recalcó.

Por eso defiende que estos ataques no son fruto de un purismo urbanístico, sino contra la Iglesia Misionera en Cuba, una organización religiosa perteneciente al Movimiento Apostólico, que aúna denominaciones religiosas evangélicas a las que el Estado no reconoce legalmente y que ha sido objeto de agresiones por parte de adeptos del gobierno cubano.

Ante esta situación, el pastor Yoel Demetrio pide apoyo a la comunidad cubana para ayudar a los pobres a pagar sus multas porque la iglesia se ha quedado ya sin fondos.

"Tenemos tres multas pendientes de pagar. Esa obra de caridad es muy importante. También damos de comer a los ancianos desamparados, que tenemos más de 50 y 30 de ellos son no creyentes. En adelante, saliendo de la pandemia, estaremos en otros proyectos de útiles y medicamentos, que no hay. Por eso me persiguen", apuntó a CiberCuba.

Las Tunas ¿cerrada por COVID?

El líder espiritual de la Iglesia Misionera en Cuba puso además en duda que el cierre de Las Tunas decretado este 12 de mayo responda a un supuesto brote de COVID-19.

"Las Tunas el jueves no dio casos positivos (en el parte del MINSAP). Han sucedido hechos significativos de mucha represión y el pueblo está muy alterado. Hay hambre y miseria. Si cierran es por miedo a manifestaciones, no por coronavirus. Recuerda las detenciones a Adrián Góngora, Taimir García, en prisión provisional. Después detuvieron a los tres muchachos de Trust Investing. El caso de la golpiza a Elíades Peña (en la estación de la PNR de Manatí), que dicen que fue un supuesto suicidio. Creo que si cierran no es por COVID sino por miedo al pueblo", recalcó Demetrio a CiberCuba.

Los ataques a la Iglesia Misionera en Cuba no cesan desde marzo. "El domingo pasado (9 de mayo) nos volvieron a tirar piedras cuando realizábamos culto de oración a Dios. Esta vez fueron pocas piedras, pero esos hechos son dirigidos por Lazaro Castro Izquierdo, funcionario del Gobierno cubano.

"Este esbirro (Castro Izquierdo) nos ha hecho actos de repudio y desde el patio de un vecino nos tira piedras", concluyó el pastor.