Pastor Alain Toledano: Ningún cubano debería estar padeciendo por el solo hecho de reclamar su derecho

El pastor cubano Alain Toledano Valiente, quien ha sido hostigado por las autoridades por sus críticas al régimen, denunció un nuevo acto de acoso del régimen contra él y su familia.

Según relató en un video en su muro de Facebook, el lunes regresaba de un recorrido de Sancti Spíritus, y al entrar a la ciudad de Santiago de Cuba, donde reside, la policía los estaban esperando en el punto de control.

Toledano, líder de la iglesia Emanuel en la citada provincia oriental, viajaba con sus familiares en un taxi a 35 kilómetros por hora.

A pesar de la baja velocidad, un agente los hizo detenerse para pedirles los documentos al conductor y a él, y les hizo sacar el equipaje del maletero para revisarlo. Según el oficial, todo era un "asunto de rutina".

"Yo le dije: 'los primeros que violan las leyes en este país son ustedes, porque esto que están haciendo es una violación de la ley'", relató el religioso.

A continuación, llegó una patrulla y el policía se bajó y les pidió los teléfonos a todos, y además le dijo a él que tenía que acompañarlo, pero el grupo empezó a reclamar y "se puso la cosa un poco caliente".

"¿Ustedes se pueden imaginar lo que hubiese pasado si yo me hubiese montado solo en un carro patrulla con todos los teléfonos de mi familia? Yo creo que todavía me estuvieran buscando, pero no permitimos que eso sucediera. Le reclamamos fuertemente", subrayó.

Finalmente, los agentes les devolvieron a todos los celulares, pero tuvieron que ir en su carro a la tercera estación de policía. Allí, tras un breve conversatorio y una revisión del equipaje, les permitieron irse.

"Todo esto es una provocación", comentó Toledano.

El líder religioso reafirmó su decisión de seguir viajando a las diferentes ciudades del país a llevar su mensaje de Dios, a pesar del acoso del gobierno.

"No tengo por qué esconderme, como ningún cubano tiene por qué esconderse dentro de su nación. Es lamentable lo que está pasando. Creo que ningún cubano debería estar padeciendo lo que está pasando todo cubano dentro de la nación, por el solo hecho de reclamar su derecho o de sentirse libre en una patria que está siendo abusada...", recalcó.

El pastor afirmó que Cuba vive un momento muy difícil, donde los ciudadanos no saben si les van a hacer un número ocho y terminarán encerrados.

"Todo cubano que es detenido en este país, todo cubano que es cuestionado por la policía y por la Seguridad del Estado, realmente tiene que encomendarse a Dios, porque no sabe con cuánta malicia lo van a tratar, lo van a provocar para tratar de fabricarte un delito que no existe y te lo quieren fabricar para tratar de desgraciarte la vida", subrayó.

Toledano lidera el Movimiento Sendas de Justicia desde 1993, grupo religioso al que el Estado se niega a darle un reconocimiento legal.

En otras ocasiones ha denunciado el acoso que sufre él o sus discípulos en la fe.

El noviembre pasado, reveló que las autoridades le impusieron una multa por valor de 250 pesos al dueño de la casa donde celebra sus cultos.

"Una nueva multa, con amenazas de una más en tres días si la iglesia sigue reuniéndose en su patio, la amenaza final es el desalojo, dicen los inspectores", precisó entonces.

Tres meses antes, fue detenido tras oficiar su primer culto en su iglesia luego de más de un año impedido por la pandemia de coronavirus.

En la unidad de policía, lo amenazaron con procesado judicialmente por el delito de propagación de epidemia.

"Confirmado, me llevan a juicio. Me ficharon como a todo un bandido, como a todo un delincuente. Ellos dicen que, por dar el culto religioso sin autorización, supuestamente, yo estoy siendo una fuente de propagación de epidemias", detalló en una directa en su muro de Facebook.

Tras el incidente, el gobierno de Estados Unidos exigió su inmediata puesta en libertad.

"El pastor Alain Toledano, detenido por prácticas religiosas. En vez de promover y proteger la libertad religiosa, el gobierno cubano niega a los líderes religiosos el derecho a ejercer sus creencias", denunció la embajada norteamericana en La Habana.