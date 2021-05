El emotivo mensaje de Chocolate MC a su mamá: "Ya son 5 años sin verte"

El repartero cubano Chocolate MC dedicó un emotivo mensaje a su madre, que este jueves está celebrando su 50 cumpleaños, y a quien no ve desde hace cinco años.

"Hoy está cumpliendo 50 años mi tanke, mi escudo, mi progenitora, mi mamá. La que nunca nunca nunca me dejó a la deriva y me aceptó siempre como soy, como ella me trajo al mundo", escribió el artista junto a una foto de su mamá.

"Mami, quiero que sepas que te amo tanto que es imposible explicarlo en palabras, eres y serás mi razón de ser, gracias por todos los momentos que he estado triste estás ahí para escucharme para darme apoyo".

El Rey de los Reparteros recordó que su mamá y él llevan cinco años sin poder abrazarse y "solo tú y yo sabemos lo que estamos sintiendo con esta lejanía que nos impuso el destino para yo poder lograr mis metas".

"Pero gracias a todo lo que existe estás a punto de ya estar a mi lado nuevamente mima", celebró.

La madre de Chocolate MC, Odalys Hernández, salió de Cuba a finales del año pasado rumbo a Gran Canaria. El artista confirmó a CiberCuba que estaba trabajando para poder tenerla con él muy pronto, que era su sueño, pero estaba igualmente feliz de haberla podido sacar de la isla.

"No puedo creer que mi madre sea tan hermosa. Miren como anda mi purita a sus 50, to lindona, por Europa y a punto de zarpar a América", escribió Chocolate en otra publicación en la que su mamá aparece picando su pastel de cumpleaños.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.