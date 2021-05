Haniset sobre ruptura con Carlos Otero: "Le debíamos una explicación a nuestros amigos y seguidores"

La modelo cubana Haniset Rodríguez publicó un mensaje en sus redes sociales luego de que el presentador Carlos Otero anunciara la ruptura de la pareja tras siete años de relación.

Haniset confesó que llevaban un tiempo separados y no lo habían anunciado porque ella no había querido hacerlo público: "Nunca me ha gustado que se metan en mi vida privada y sé que suena irónico porque siempre estamos en el ojo público".

Finalmente, la modelo aceptó que Otero publicara el comunicado de la ruptura, "aceptando nuestra profesión y por respeto".

"Carlos y yo teníamos una relación normal, como cualquier otra, pero en nuestro caso, al ser artistas, sabíamos que tarde o temprano le debíamos una explicación a nuestros amigos y seguidores", admitió.

"Tomamos dicha decisión porque estamos conscientes de que es lo mejor para ambos. No importa lo que pase, Carlos y yo seguiremos siendo buenos amigos", destacó la modelo.

Otero anunció oficialmente la separación la noche de este jueves y agradeció a "todos aquellos que durante estos años compartieron y apoyaron nuestra relación".

Haniset Rodríguez y Carlos Otero comenzaron su relación en 2013. A pesar de las constantes críticas que recibieron por la diferencia de edad de 33 años, se mantuvieron juntos por casi una década.

Durante todo este tiempo, tuvieron sus altibajos; el más sonado fue el escándalo mediático en el que se vieron envueltos debido a un presunto episodio de violencia doméstica por parte de Haniset, episodio que finalmente se perdonaron y continuaron juntos otros tres años.

