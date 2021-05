Actriz cubana Claudia Valdés responde a Virulo: Vas tildándote de genio y tanta historia no has hecho

La actriz e influencer cubana cubana Claudia Valdés, que suele mantenerse alejada de las polémicas en redes sociales, no pudo contenerse de responder a Alejandro García "Virulo" por su desafortunada entrevista sobre el humor cubano.

"Virulo, hermano, qué fula lo que has armado, con vergüenza irrepetible vas tildándote de genio y de tigre con más rayas, cuando lo que veo es nieve que como ante todo sol, se derrite. Es que mira, yo nací en el 88 y no tengo ni idea de quién es usted, así que tanta historia no ha hecho", escribió Valdés en sus redes sociales.