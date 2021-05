Osvaldo Doimeadiós responde a Virulo por sus críticas al humor en Cuba: "Esta noche tocó fondo"

El reconocido actor cubano Osvaldo Doimeadiós salió al paso a Alejandro García Virulo, tras unas declaraciones que hizo este en el programa televisivo La pupila asombrada, en el que criticó el humor que se hace actualmente en el país.

En un texto publicado en su muro de Facebook y compartido por los también humoristas Marco Rodríguez y Otto Ortiz, Doimeadiós afirmó que Virulo no ha perdido oportunidad para "despotricar de todo lo que hacemos los demás en Cuba".

"Esta noche tocó fondo. El humor, para él, se detuvo con su partida a México y ahora debemos recibirlo como el Mesías", expresó Doimeadiós.

Virulo, humorista, compositor y cantante, fue muy popular en Cuba en los años 80, cuando logró aglutinar junto a él a prestigiosos actores cómicos en el Conjunto Nacional de Espectáculos. En los 90 se fue a México, donde vivió durante varios años. En los últimos meses ha compuesto canciones afines al régimen castrista, como Con Cuba no te metas, en la que arremetía a la par contra Donald Trump y el Movimiento San Isidro.

Este viernes, en su entrevista en La pupila asombrada, acusó a los humoristas cubanos de hacer un trabajo que cada día "se abarata más para comunicarse con la gente".

Como respuesta, Doimeadiós le aclaró que siempre, incluso en los años en que Virulo estaba en Cuba, en el humor cubano se han hecho cosas buenas, malas y regulares.

"Aquí nadie queda excento, incluida mucha basura que hacía él y todavía hace", recalcó.

En su texto, el intérprete de personajes como Margot, Feliciano o Mongo Castillo, señaló que siempre ha reconocido a Virulo como fundador del primer Centro Promotor del Humor en el cine Acapulco, en La Habana.

"Después que hizo las maletas y se radicó en México, el lugar siguió funcionando como un verdadero centro cultural hasta diciembre de 1992, en que las autoridades del momento nos cerraron y nos mandaron a la calle", recordó.

Doimeadiós, quien fue unos años director del Centro Promotor del Humor, subrayó que desde 1994 este posee personalidad jurídica propia y autofinanciamiento, y que salvo el año pasado, por la pandemia, jamás ha necesitado ayuda económica del Estado.

En su escrito en Facebook, el prestigioso actor de teatro, cine y televisión le reprochó a Virulo obviar en la entrevista a los numerosos grupos y solistas que surgieron en Cuba durante el tiempo en que estuvo residiendo afuera.

"Aunque las circunstancias cambiaron y la pirámide se invirtió, él desconoce y los guionistas parece que también, todo lo que en materia de humor teatral se hizo...", acotó.

Doimeadiós, Premio Nacional de Humor, subrayó que él siempre defendió que ese reconocimiento también lo merecía Virulo aunque viviera en México, porque "una obra no la define la geografía".

"Cuando me lo dieron a mí en el 2012, el compañerito Virulo hizo sus maletas, se plantó en el ministerio de Cultura y el CNAE y metió su escándalo y promovió algunas cosas en las redes, en contra de mi premio. Esa es su catadura moral. Ese es el tipo impoluto que apareció bendecido en la Pupila", denunció Doimeadiós.

Por último, el actor acusó al guionista de La pupila asombrada, Iroel Sánchez, de utilizar su programa con fines oscuros.

"Están lanzando a Virulo en campaña, ¿para qué? ¿Por qué quieren mover el avispero? ¿Quiénes son verdaderamente? ¿Por qué promueven la división? ¿Por qué no explotan? Son un equipo supra ministerial, se alimentan con corcho, siempre flotan, con grandes oficinas, carros, tarjetas de combustible...", expresó.

"Nuestro gremio del humor paga impuestos desde el año 1996, quizás con ello le financiamos la vida a estos parásitos. Miren, para concluir el acto, con el gremio del humor no se metan porque lo que tenemos, lo hemos ganado trabajando muy duro", concluyó.

Otros humoristas cubanos se han solidarizado con Doimeadiós. Uno de ellos fue Ulises Toirac, quien confesó que no vio la entrevista de Virulo.

"¡Cuánto me alegra haber quitado el codificador y la antena de la tv nacional, cará! Dicen que anoche me ahorré otro bochorno", expresó en su muro de Facebook.

También Nelson Gudín, el Bacán, se refirió a la intención de desconocer o enterrar a su generación de humoristas.

"Con nuestros aciertos y desaciertos, sobre todo en el plano estético, es el humor cubano el que más cerca ha estado de la realidad, de la vida de la gente común; porque el humor es de gente de abajo, los personajes son representaciones del hombre común; aunque el sentido humorístico sea una condición de la inteligencia humana", aseguró.

A continuación, CiberCuba reproduce el texto íntegro de Doimeadiós.

"Nada es comparable a la ola de energía que te devuelven los espectadores con su risa, cuando estás en un teatro. Decía en una entrevista hace unos días, que un chiste era como un espermatozoide que llegó a la meta. Cuesta producir esa comunión y producción de sentido, pero cuando se alinean una buena idea con la efectividad de los recursos en escena, sucede la magia. Por eso defiendo al humor y a sus hacedores, porque lo considero un género mayor.

Nunca escribo en las redes, ni pretendo con esta publicación crear ningún debate, solo ofrecer mi punto de vista o como hacemos los cubanos cuando dialogamos: monologar…

LA HISTORIA DEL HUMOR CUBANO SEGÚN VIRULO

Desde ayer los gestores del programa La Pupila asombrada, auguraban-en las redes- un programa con respuestas polémicas del citado humorista.

Hace algunos años Iroel Sánchez, uno de sus guionistas, publicó en su blog personal algunas opiniones, donde exponía criterios de Virulo en detrimento de los humoristas del patio. Una amiga-excelente narradora y cultivadora de este género-le llamó la atención a Iroel al respecto. Por su parte Virulo, no ha perdido oportunidad en sucesivas entrevistas en los periódicos nacionales y publicaciones digitales de despotricar de todo lo que hacemos los demás en Cuba.

Esta noche tocó fondo. El humor, para él, se detuvo con su partida a México y ahora debemos recibirlo como el Mesías. Le recuerdo a él y a los guionistas, que el rigor debe primar en un programa que supuestamente se vende por su profundidad. Los humoristas que integraron esa primera hornada de los años ochenta, eran:

-La Seña del humor de Matanzas

-El grupo Show de Cárdenas

-La Leña del Humor de Santa Clara

-un grupo de Cienfuegos (ahora no recuerdo el nombre)

Todos los demás eran de La Habana (La Piña del Humor, Lengua Viva, Los Hepáticos, Onondivepa, Ulises Toirac, Churrisco,Fotuto Macana etc.)

Por cierto estaba Sala-Manca también, mi grupo, que obvió con toda mala intención. Los grupos que empezaron fueron La Seña y Nos Y Otros, es algo que todos reconocemos. Como pueden ver fue un fenómeno que surgió en el centro del país y la capital. Todo lo que vino en Guantánamo, Santiago, Holguín, Granma y demás fue posterior a su salida.

Le recuerdo también al entrevistado, que dentro de ese movimiento se hacían cosas buenas regulares, malas y olvidables. Aquí nadie queda excento, incluída mucha basura que hacía él y todavía hace. Por suerte para ejercitar la memoria quedan los vídeos.

Tú eras muy joven Karen Brito, pero tus guionistas son muy viejos. Siempre he reconocido a Virulo como fundador del primer Centro en el Acapulco. Después que hizo las maletas y se radicó en México, el lugar siguió funcionando como un verdadero centro cultural hasta diciembre de 1992, en que las autoridades del momento nos cerraron y nos mandaron a la calle. Hasta 1992 los únicos grupos que cobraban eran La Seña porque pertenecía a una empresa artística en Matanzas y Sala-Manca, que como graduados del ISA teníamos un salario como servicio social. Yo me gradué en 1987 y gané mi primer salario dentro del humor a finales de 1989. Ves, que hay mucha gente que se ha jodido y si ama lo que hace.

Sobre el devenir del Centro posterior al 94 se ha hablado bastante y lo que trajo consigo su refundación, esta vez con personalidad jurídica, autofinanciamiento. Excepto este último año de pandemia, en que hemos recibido una ayuda del estado, casi todos los meses, el resto del tiempo, no hemos sido una carga para el estado cubano.

En esos años noventa, que el entrevistado omite con toda intención, le recuerdo que salieron grupos y solistas tan importantes para el humor, entre otros (vaya como quien no quiere las cosas)

-Miguel Moreno y el grupo Komotú de Guantánamo.

-El grupo Ruído y Humore mío de Santiago.

-Caricare y Los Drakus de Holguín.

-Nelson Gudín, Victor (el primo de Guisa), Ramón Mustelier (que era de Guantánamo pero estudiaba en Bayamo)

-El grupo Avispa de Las Tunas.

-Mayito Sardiñas y el grupo T con T

-Corto Circuito de Cienfuegos.

-La Oveja Negra de Villa Clara.

-Entraron nuevos integrantes a La Leña del Humor de Santa Clara.

-El guajiro Antolín que venía haciendo cosas desde antes.

-Carlitos Gonzalvo, Rigoberto Ferrera, Kike Quiñones, Jorge Díaz, Orlando Manrufo, Ivan Camejo, Marcos Medina, Angel Ramiz, Julio César, Marcos García, Ernesto González, Humoris Causa, Punto y Coma, Biela Manivela…

-En esta etapa maduran grupos como Pagola la Paga (estaban Gustavito y Boncó) y el grupo Postdata que dirigía Otto Ortíz.

-Esparadrapo de Pinar del Rio

-grupos de la Isla de la juventud

-Luis Silva, empieza más hacia el año 2000.

En fin, si se olvida algún nombre de grupo o solista, me tendrán que disculpar. Lo que quiero destacar es que aunque las circunstancias cambiaron y la pirámide se invirtió, él desconoce y los guionistas parece que también, todo lo que en materia de humor teatral se hizo, ahí están espectáculos como: Accidente, Tardes Grises, Marketing, Enciloquedia, La muerte de Elpidio Valdés, Aire, Ciclos, Cristalitos rotos Conexión a inter-nos, Humor con Clase, El Muro, La Cita, aquicualquier@, los espectáculos de Kike, los de Rigo, Carlitos, Jorge Díaz, Omar Franco, Luis Silva, los de Nos Y Otros, los que hizo Baudilio sobre el 2000 y 2001, La Divina Moneda etc.

Le recuerdo también que muchos de ellos pasaron talleres de verano en el ISA y de teatro musical con importantes maestros liderados por Armando Suárez del Villar y que muchos de nosotros formamos parte, como actores, de elencos de puestas teatrales, series, películas y el copón divino, o sea que no somos una agencia comercial ahí…

Desde que se instituyó el Premio Nacional de Humor, defendí que se lo dieran a él, aunque viviera en México, siempre pensé y sigo pensando que una obra no la define la geografía y creo que personas como él, Pelayo, Aramis, Ajubel, Boligan, Alexis y otros pudieran tenerlo. Cuando me lo dieron a mí en el 2012, el compañerito Virulo hizo sus maletas, se plantó en el ministerio de Cultura y el CNAE y metió su escándalo y promovió algunas cosas en las redes, en contra de mi premio. Esa es su catadura moral. Ese es el tipo impoluto que apareció bendecido en la Pupila.

Las cosas no son tan fortuitas. Esta es otra vuelta de Iroel y sus acólitos, que no son anónimos. No sé qué se traerán entre manos con este programa. Les recuerdo que Entre manos es un programa de Trova. Están lanzando a Virulo en campaña, para qué? ¿Por qué quieren mover el avispero? ¿Quiénes son verdaderamente? ¿Por qué promueven la división? ¿Por qué no explotan? Son un equipo supra ministerial, se alimentan con corcho, siempre flotan, con grandes oficinas, carros, tarjetas de combustible y perdón, lo identifican como periodista y que yo sepa estudio en la CUJAE, a no ser que ahora estén dando allí cursos de periodismo exprés… no saben de nada pero son analistas de todo y les tienen miedo en ciertos círculos, ¿por qué? ¿Serán de una secta? No son Daniel Estulin pero van de tanques pensantes y lo que son tanques flotantes.

Nuestro gremio del humor paga impuestos desde el año 1996, quizás con ello le financiamos la vida a estos parásitos. Miren, para concluir el acto, con el gremio del humor no se metan porque lo que tenemos, lo hemos ganado trabajando muy duro. Yo lo único que les deseo es que un día, tengan que trabajar, pero de verdad, aunque sea 8 horas.

Aclaración: esta es mi opinión muy personal, no contestaré por aquí nada, pero si los implicados quieren discutirlo, lo podemos ventilar lo mismo alrededor de una mesa que en el lugar que ustedes prefieran. Vivo en Ayestarán 414, al lado del muro perimetral del periódico Granma, que construye hace tres años la brigada Donald Trump.

Buenas noches."

Osvaldo Doimeadios.