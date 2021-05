Maykel Osorbo: No tengo tiempo para chanchullo, la vida de Luis peligra

Maykel Osorbo y El Funky Foto © Facebook Maykel Osorbo 349

El rapero y activista cubano Maykel (Osorbo) Castillo denunció intentos de dividir a los artistas que participaron en el tema musical Patria y Vida y aseguró que él no tiene tiempo para chanchullos.

Osorbo enfatizó que mantiene buenas relaciones con todas las personas que crearon la canción y contribuyeron a convertirla en un himno para los cubanos que buscan cambios políticos y sociales en Cuba. Destacó que este es un momento de unir a los cubano y no de intentar dividirlos con chismes ni chanchullos, pues la vida de Luis Manuel Otero Alcántara corre peligro.

"Con su mayor respeto. Amigos, a mí no me cojan pa sus películas. Yo necesito unir a todos mis cubanos. No me confundan. Todos los artistas de Patria y Vida son mis hermanos, todos. Escuchen bien Alexander, Randy, Yotuel, Yadan, Beatriz, El Funky, Descemer Bueno, yo mismo. Somos uno, mi hermano Luis está en peligro de vida ¿Ok? Y no tengo tiempo para chanchullo, aquí lo que sí debemos conectarnos como debe ser por una Cuba libre. ¿Ok? Es lo que hay cojontra. La vida de Luis peligra coño", escribió el rapero en su perfil en la red social Facebook.

La pasada semana el cantautor cubano Descemer Bueno, uno de los músicos que participó del éxito Patria y Vida, planteó en sus redes sociales que podría demandar a los cantantes Yotuel Romero, Randy Malcom y Alexander Delgado, por supuestos agravios recibidos de ellos.

“Es muy sencillo. Si los señores Yotuel Romero, Randy Malcom y Alexander Delgado no entienden lo que he pasado en este enfrentamiento con Alexander Otaola, y para congraciarse con él me excluyen de las posibilidades más grandes de exposición mediática, creando un daño irremediable a mi reputación y dando pie a las burlas de dicho personaje, no me quedará más remedio que interponer una demanda de entertainment en su contra”, dijo Descemer.

Su comentario no ha sido bien recibido por el gremio de músicos. Osorbo advierte intentos de dividir al grupo de artistas, algo que atenta contra el objetivo de la propia canción que es unir a los cubanos en la lucha por conseguir un cambio político en Cuba.

El viernes Osorbo fue detenido por la policía cubana cuando intentaba trasladarse desde una estación policial en el Vedado hasta su casa de La Habana Vieja.

La activista Anamely Ramos hizo la denuncia de la detención en sus redes sociales e indicó que el rapero había sido arrestado por oficiales que circulaban en la patrulla 965.

En la noche del viernes se confirmó que ya el activista había sido liberado y que se encontraba en La Habana Vieja. Sin embargo, una publicación en Facebook indicaba que está aún bajo una fuerte vigilancia policial.

"No podemos decir que libre porque miren la vigilancia que le dejaron, peor que el Chapo Guzmán", dice un post en su perfil, que no fue redactado por el activista pues este estaba sin internet.

Una preocupación constante de Osorbo en días recientes es el estado de salud y la integridad física de su amigo y compañero de lucha Otero, líder del Movimiento San Isidro (MSI).

Otero lleva más de dos semanas internado en el Hospital Calixto García, en La Habana. Fue sacado de su casa en la madrugada del 2 de mayo tras varios días en huelga de hambre y de sed como protesta contra la represión en Cuba y el robo de sus obras de arte por parte de la Seguridad del Estado.

El gobierno cubano ha desplegado un fuerte operativo militar en los alrededores del Hospital y no permite que amigos ni miembros del MSI se acerquen a solicitar información de Otero. Las autoridades han emitido varios partes sobre la salud del artista. Declaran que está estable, pero a la vez insinúan que no estuvo en huelga de hambre y sed.

El MSI ha solicitado al Ministro de Salud Pública que se le permita a @IrisRui87724666, activista cubana visitar a Otero, pero el organismo indicó que aproximadamente en 60 días darán respuesta respuesta a la carta.