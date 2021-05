Hija de Yeilis Torres pide que liberen a su madre, acusada de atentado tras ser agredida por Humberto López

Yeilis Torres / Humberto López Foto © Facebook / Captura de video

La hija de la exfiscal cubana Yeilis Torres, quien fue detenida y acusada de "atentado" tras ser agredida por el vocero oficialista Humberto López, pidió desesperadamente que liberen a su mamá.

"Mama te extraño. Regresa. Libertad para mi mamá, lo mejor de mi vida es ella", afirmó la niña desde el muro de Facebook de Torres.

La exfiscal es activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y el pasado 8 de mayo filmó a López cuando salía de casa de una amante y lo transmitió en una directa para la red social.

El presentador, quien es un funcionario público y tiene un espacio televisivo donde se dedica a desacreditar a activistas y opositores cubanos, se abalanzó contra ella y la golpeó, según el video y el testimonio de la mujer.

Sin embargo, cuando fue a presentar la denuncia por maltrato físico Torres fue amenazada por la Policía y días después detenida.

Unpacu presentó un Habeas Corpus ante el Tribunal Provincial de La Habana a favor de la joven, pero este fue negado por el Tribunal Provincial Popular de La Habana.

José Daniel Ferrer, líder de Unpacu, dijo que la madre de Torres Cruz recibió la llamada de un agente de la Seguridad del Estado informando que la activista se encuentra en el técnico de 100 y Aldabó en instrucción, acusada de un supuesto delito de atentado a López, uno de los personajes más polémicos de la isla en la actualidad.

Previendo una detención después de exponer al vocero del régimen cubano y acusarlo por laceraciones en el cuello, el antebrazo y la cara, la activista dejó un mensaje a todos sus seguidores y responsabilizó a la dictadura cubana de su situación.

"Soy madre de dos hijos. Mi niño menor, de 6 años, me acaba de decir que lo abrace antes de dormir, y se me quedó prendido del pecho. Sentí que ese era el último abrazo que le daré a mi bebé en mucho tiempo. Hago responsable a la dictadura cubana de lo que me suceda en prisión, hago responsable a la Seguridad del Estado de lo que me pase", sostuvo.

Decenas de internautas han respondido al post escrito por la menor desde el perfil de su mamá, para enviarle mensaje de aliento.

"Mi niña, tu mamá es una heroína, debes sentir mucho orgullo de ella. Mucho coraje y cuida a tu abuelita y hermanito. El nombre de tu mami pasará a la historia por desafiar al “hombre” más odiado del momento en Cuba", comentó una usuaria de Facebook.

"Que abuso con tu mamá! No se atreven a soltar una leona así a la calle. Es demasiado peligrosa para una dictadura totalitaria como la de Cuba", dijo otra.

"Pobre niña inocente pidiendo a su madre de vuelta. Después hay que escuchar que ellos quieren a los niños, que hay humanidad en Cuba, puras mentiras de ese gobierno miserable. Justicia para Yeilis Torres Cruz y para todos los presos políticos, libertad para ellos, libertad para Cuba", afirmó una internauta.