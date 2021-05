UNPACU presenta Habeas Corpus a favor de la activista Yeilis Torres Cruz

La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) presentó un Habeas Corpus ante el Tribunal Provincial de la Habana a favor de la activista Yeilis Torres Cruz, detenida luego de ser golpeada físicamente por el periodista oficialista Humberto López al grabarlo cuando salía de la casa de una amante.

"Hoy 11 de Mayo de 2021 presentamos en el Tribunal Provincial de la Habana Habeas Corpus a favor de la activista de UNPACU y promotora de CubaDecide Yeilis Torres Cruz quién está detenida arbitrariamente desde ayer día 10 de Mayo 2021", anunciaron miembros de la organización opositora.

El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, informó que los activistas Ismael Boris Reñí y Zaqueo Báez Guerrero entregaron el recurso de Habeas Corpus a favor de la activista detenida arbitrariamente.

También aseguran que la madre de Torres Cruz recibió una llamada de un agente de la Seguridad del Estado informando que la activista se encuentra en el técnico de 100 y Aldabó en instrucción, acusada de un falso delito de atentado a Humberto López.

Captura de Facebook

"Responsabilizamos a la tiranía Castro-Canel de lo que le pueda ocurrir a Yeilis Torres Cruz, activista de UNPACU y promotora de CubaDecide", indicaron.

Captura de Facebook

Torres Cruz denunció al presentador Humberto López ante la policía por laceraciones provocadas en la cara, en el cuello y en los dos antebrazos, pero terminó siendo ella la acusada del delito de atentado y obligada a guardar prisión domiciliaria.

Luego de que la activista sacara a la luz las imágenes de Humberto López saliendo de la casa de una amante y denunciara la agresión física, alertó que personas al servicio del régimen cubano estaban preparando un acto de repudio en su barrio.

"¿Ahora qué va a decir Humberto en el noticiero? ¿Cómo golpea a una mujer y queda impune?", se preguntó.

Previendo una detención, la activista dejó un mensaje a todos sus seguidores y responsabilizó la dictadura cubana de su situación.

"Soy madre de dos hijos. Mi niño menor, de 6 años, me acaba de decir que lo abrace antes de dormir, y se me quedó prendido del pecho. Sentí que ese era el último abrazo que le daré a mi bebé en mucho tiempo. Hago responsable a la dictadura cubana de lo que me suceda en prisión, hago responsable a la Seguridad del Estado de lo que me pase”, sostuvo.