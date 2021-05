Adamari López se prepara para recibir los 50 años feliz con su cambio físico

Adamari López Foto © Instagram / Adamari López

Adamari López cumplirá este martes 18 de mayo los 50 años. Una nueva vuelta al sol que llega en un gran momento a nivel profesional para ella, pero sobre todo personal, porque se siente genial con su nueva figura, una que salta a la vista en cada una de sus apariciones y que ha logrado tras meses de esfuerzo y sacrificio.

Tan solo unos días antes de soplar oficialmente las velas para darle la bienvenida a su sexta década de vida, la presentadora boricua compartió una foto en sus redes sociales de su antes y después. Una instantánea con la que celebra su cambio físico.

La carismática conductora cambio de hábitos unos meses atrás por unos más saludables y los mismos han dado como resultado una notable pérdida de peso de la que está muy orgullosa la mamá de Alaïa. Y con razón, porque está radiante.

"Viernes de celebración y compartirles estas fotos en las que puedo notar el cambio físico", comentó la actriz, que junto al mismo post admitió que se encuentra "feliz, plena y enfocada en seguir adelante". ¡Esa es la actitud!

Desde luego, Adamari López es el vivo ejemplo de que si quieres, puedes. Aunque no ha sido de un día para otro, la presentadora demostró que con constancia, disciplina y dedicación puedes lograr sentirte mejor por dentro y por fuera. Un duro proceso que ha atravesado haciendo testigos a sus files seguidores.

El fan número uno de Adamari, que no es otro que su pareja Toni Costa, no pudo evitar reaccionar al ver la foto de su transformación física. "Admiración total", comentó impresionado al ver el cambio de su chica.

Días antes de darle la bienvenida a la sexta década de vida, la actriz comenzó a festejar con amigas su cumpleaños número 50. Una edad que parece mentira que esté a punto de cumplir por lo estupenda que está. De hecho, muchos de sus seguidores expresaron su incredulidad al enterarse de la edad que está por cumplir.

"¿50? Se ve muy bien para su edad, no aparenta tener 50", "Pensé que tenía algunos 38. Qué mujer más linda", "¿De verdad son 50? Ojalá me vea yo así hermosa como ella a mis 50 años también", "A mis 50 quiero verme como ella", "¿50? Pero está más joven que JLo", "Qué barbaridad esta mujer, si que los años pasan pero no por ella", "Pensé que tenía unos 10 años menos" o "Felicitaciones..es una come años. Parece que tenga la mitad de 50", son algunos de los comentarios que se leen en las redes.

