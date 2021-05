Alejandro Sanz y Rachel Valdés se ponen románticos y se dedican palabras de amor en Instagram

Alejandro Sanz y Rachel Valdés Foto © Instagram / Rachel Valdés

No cabe duda de que la artista plástica cubana Rachel Váldes y el cantante español Alejandro Sanz están cada día más enamorados. Sus declaraciones de amor públicas son cada día más habituales y la última que hicieron está derritiendo los corazones de todos sus incondicionales.

"Con ganas de volver a viajar, de descubrir lugares y vivir nuevas experiencias", fueron las palabras de la cubana que, como millones de personas en todo el mundo, está deseando que todo vuelva a la normalidad para explorar nuevos rincones del mundo de la mano de su chico.

Para acompañar estas palabras Valdés compartió dos fotos junto al intérprete de La Tortura, una de ellos contemplando una obra en un museo y la otra de ellos abrazados en una embarcación pilotada por el cantante.

Ante esta preciosa declaración, Alejandro Sanz respondió con un "Nosotros somos un viaje, amor mío". Unas palabras con las que deja claro que no necesita nada más que su compañía para disfrutar de este gran momento que están viviendo como pareja.

Estas muestras de cariño entre la pareja han derretido a sus fans y también a otros rostros del mundo del entretenimiento como Georgina Rodriguez, que comentó la publicación de Rachel con un corazón rojo.

Aunque no es habitual que compartan fotos juntos, cada vez con más frecuencia muestran lo bien que se lo pasan juntos, los felices que son y la gran química que hay entre ellos.

Incluso en los últimos meses han hecho cómplices a sus seguidores de algunos de los momentos más románticos de su día a día, como este baile que se marcaron en una cocina al ritmo de la canción Guajira (I love you too much) de la agrupación cubana Yerba Buena.

