Haniset Rodríguez, molesta con que le preguntaran a Carlos Otero por su ruptura en TN3

La modelo cubana Haniset Rodríguez confesó que se sintió incómoda durante el último programa del Show TN3, donde el humorista Boncó Quiñongo insistió en que Carlos Otero contase detalles sobre su ruptura amorosa con ella mientras el presentador se negaba a pronunciarse sobre el tema.

Boncó Quiñongo visitó el programa y durante su participación le hizo varias preguntas personales al presentador cubano sobre su ruptura confirmada con Haniset. Unas preguntas que esquivó Otero y se negó a responder justificando que ya había dicho todo lo que tenía que decir al respecto con el comunicado que compartió en sus redes sociales unos días atrás anunciando su ruptura.

"No voy a decir nada", dijo en varias ocasiones durante el programa. "Yo hablo cuando estoy, cuando no estoy ya no digo nada. Voy a coger vacaciones", acabó diciendo el presentador, cansado del interrogatorio. Un incómodo momento que acabó cuando Carlos Otero se levantó y salió del plató.

Sobre este momento que presenció la cubana desde el mismo plató, se pronunció a través de un mensaje que colgó en Instagram, donde reveló que se sintió incómoda y que no entiende como se pueden usar sus temas personales "que no incumben para su beneficio interno del rating".

Un contundente mensaje con el que quiso dejar claro que no estuvo feliz ni de acuerdo con lo que sucedió en el show televisivo.

"No me sentí cómoda en el show. Es increíble que usen cosas personales tan delicadas que no incumben para su beneficio interno del rating, pero todo tiene un aprendizaje y en eta vida no tropezamos dos veces con la misma piedra. Solo quiero que sepan que no estuve de acuerdo ni feliz con lo que hicieron, les importe o no a los responsables. Yo si los respeto, pero esa soy yo... del resto no me corresponde a mi esperar más". Fueron las palabras de la modelo sobre lo acontecido en el programa.

El 13 de mayo, Carlos Otero anunció a través de redes sociales que su relación de siete años con Haniset Rodríguez había llegado a su fin. En popular presentador aclaró que la decisión fue mutua y que su expareja contaría siempre con su respeto y apoyo.

El presentador dijo que tras una "conversación sincera, respetuosa y en buenos términos" habían llegado a la conclusión de separarse de forma definitiva. Una decisión que tomaron semanas atrás y que no hicieron pública hasta la semana pasada.

Haniset Rodríguez confirmó su ruptura con otra publicación en redes sociales y reveló que no lo habían anunciado por voluntad de ella.

"Nunca me ha gustado que se metan en mi vida privada y sé que suena irónico porque siempre estamos en el ojo público", admitió la modelo, que acabó el comunicado diciendo que ella y Carlos seguirán siendo buenos amigos.

