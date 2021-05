Médico cubano Alexander Jesús no quiere ayudas desde el exterior: "Al opresor ni un dólar más"

Doctor cubano Alexander Jesús Foto © Facebook / Alexander Jesús Figueredo Izaguirre

El médico y opositor cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre pidió a su amigos y familiares en el exterior que no le enviaran dinero a Cuba para no seguir alimentando indirectamente las arcas del régimen.

“Esto es para todos mis amigos y familia: No quiero, recargas, ni remesas, ni ayuda ni nada, no lo tomen a mal, no quiero que me llame mercenario el gobierno, pero además no quiero que le den vida a quien nos oprime”, escribió en Facebook.

“Trataré como millones de sobrevivir. Al opresor ni un dólar más. Es mi voluntad” agregó el médico.

Izaguirre acompañó su publicación con un póster donde se lee, “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”, en alusión a la situación actual en la isla.

Alexander Jesús vive en Bayamo, provincia Granma, y actualmente es residente de tercer año de Urología en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad.

En una entrevista ofrecida recientemente a Cibercuba, el médico reconoció que sus publicaciones en redes sociales en contra del gobierno y en solidaridad con los activistas cubanos le habían “complicado la vida”, pero que al mismo tiempo este no veía otra opción para que el país pudiera emprender un cambio necesario.

En febrero pasado, Alexander Jesús tuvo que lamentar con indignación la muerte de su padre por falta de medicamentos y recursos en el hospital de Manzanillo, también en Granma.

"De qué sirve ser médico, ser potencia para el mundo, si no tenemos jeringuillas, guantes, sondas, medicina, electro, ambulancias, camillas, esfigmomanómetro, suturas...", dijo entonces el médico sobre el Hospital Celia Sánchez Manduley, donde falleció su padre.