Cubano de 40 años muere apuñalado en Guyana

Cubano asesinado en Guyana Yoesmarito López Cárdenas Foto © Facebook / Yoesmarito López Cárdenas

Un cubano de 40 años murió apuñalado en su casa de Georgetown, Guyana, tras una discusión con su esposa, informaron medios de prensa locales.

De acuerdo con el Guyana Times, la víctima fue identificada como Yoesmarito López Cárdenas, y falleció alrededor de las 05:00 horas del martes en su casa en Charlotte Street 203, Georgetown, durante la pelea.



El sitio web de noticias Kaieteur News informó que la presunta agresora fue la esposa del hombre, una cubana que actualmente se encuentra detenida.

López Cárdenas estaba armado con un cuchillo e intentaba sacar físicamente a su cónyuge de su casa cuando se produjo una pelea durante la cual ella le quitó el cuchillo y lo apuñaló mortalmente en la espalda baja, revelaron las investigaciones.

La sospechosa se encuentra en la comisaría de policía de Alberttown en espera de que le imputen los cargos.

Kaieteur News dijo que al visitar la escena una vecina de la pareja afirmó que ambos a veces discutían y que recientemente el hombre había amenazado con poner fin a la vida de la mujer.

Varios cubanos se han radicado en Guyana en los últimos años y allí viajan los que realizan trámites en el consulado de Estados Unidos.

Hace algunos meses la casa de un cubano fue baleada y él y su esposa detenidos por estar vinculados a una estafa multimillonaria basada en el esquema Ponzi.

Yuri García-Domínguez, residente en ese país, y su esposa enfrentaban al menos 80 cargos de estafa que afectaron a más de 17 000 guyaneses, quienes invirtieron 4.000 millones de dólares en un modelo de negocio piramidal.

Las autoridades del país también abrieron una investigación por lavado de dinero.

En abril se informó que un grupo de cubanos, de entre 65 a 70 personas, llevaba 4 meses varado en Guyana tras las restricciones de vuelos impuestas en Cuba por la crisis del coronavirus.

"Estamos exhortando a todos los cubanos que están varados en Guyana a que se sumen a esta causa. Esta es nuestra lucha. Llevamos 4 meses y ya no sabemos lo que nos espera aquí. Ya no tenemos presupuesto, no tenemos nada. Estamos casi al estar en la calle", dijo uno de los afectados.

Este grupo no podía volar de regreso a la isla porque su conexión de viaje en Panamá superaba el tiempo establecido para una escala en el aeropuerto de esa ciudad.

Todos estaban sobreviviendo en esa nación con remesas de sus familiares en el exterior y con los mínimos recursos que les quedaba tras extenderse su estancia en el país caribeño involuntariamente.