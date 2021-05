Escritora Katherine Bisquet al gobierno cubano: "Cuánta ligereza para cometer crímenes y violaciones"

Katherine Bisquet Rodríguez Foto © Katherine Bisquet Rodríguez/ Facebook

La escritora cubana Katherine Bisquet Rodríguez envió un mensaje al régimen castrista, a raíz de la publicación de un video en el que aparece Luis Manuel Otero Alcántara en la habitación de un hospital, comiendo y diciendo que no está en huelga de hambre.

"Qué vergüenza de gobierno. ¿No ven que estamos mirando sus chapuzas? Cuánta ligereza para cometer crímenes y violaciones. Cuánta torpeza. Cuánta soberbia e impunidad", expresó Bisquet en su muro de Facebook.

La activista, quien ha sufrido múltiples detenciones arbitrarias por su activismo pacífico contra la dictadura, declaró su intención de continuar haciendo cosas para poner "contra la pared" a la dictadura.

"No van a secuestrar nuestra imaginación. No nos van a intimidar. No nos van a desacreditar. Todo eso ya lo tienen ustedes: falta de imaginación, intimidación, descrédito, 62 mil milenios de basura sobre ustedes. ¡Vergüenza!", afirmó.

"Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara. Libertad para los manifestantes de Obispo. Libertad para los presos políticos. Libertad para Cuba", concluyó.

El miércoles en la plataforma YouTube un usuario afín al gobierno cubano compartió un video de algo más de un minuto en el que se ve a Otero Alcántara, muy delgado y con apariencia deteriorada, en lo que parece ser el hospital Calixto García de La Habana, comiendo y conversando con un familiar o amigo.

Bisquet había pedido días atrás una fe de vida del artista, tras saber que había sido llevado por la Seguridad del Estado a un hospital el pasado 2 de mayo por la madrugada, con el objetivo de impedirle continuar en su huelga de hambre y sed.

"Luis no quiere morir, Luis cree en todos nosotros, en la capacidad de todos nosotros para salvarlo, por eso ha escogido este camino. Es un camino lleno de riesgos. Y puede pesar sobre su vida misma, pero más puede pesar sobre el recuerdo y la felicidad nuestra", escribió la escritora en su muro de Facebook.

Al igual que Bisquet, el periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez se pronunció sobre el video de Otero Alcántara en el Calixto García.

"El video último de Luis Manuel, como lo exponen, me da ganas de llorar. No voy a reproducir tamaña violación. El asco y el dolor que me provoca esa dictadura macabra es irreversible. Te queremos, hermano", expresó el narrador en su muro de Facebook.

La grabación en la que se ve al líder del Movimiento San Isidro fue compartida en una cuenta de YouTube de un usuario admirador de Fidel Castro y el Che Guevara.

En el material, editado al menos tres veces, se ve al artista durante la visita de un familiar o amigo a su habitación en el hospital, sentado en una cama con una bandeja llena de comida sobre las piernas.

"La gente de la calle cree que yo estoy en huelga de hambre", se le escucha decir al final del video.