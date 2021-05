Escritor Carlos Manuel Álvarez sobre video de Otero Alcántara: El asco que me provoca esa dictadura macabra es irreversible

Carlos Manuel Álvarez y Luis Manuel Otero Alcántara Foto © Carlos Manuel Álvarez/ Facebook

El periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez se pronunció sobre el reciente video en el que se ve al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en lo que parece ser el hospital Calixto García, en La Habana.

"El video último de Luis Manuel, como lo exponen, me da ganas de llorar. No voy a reproducir tamaña violación. El asco y el dolor que me provoca esa dictadura macabra es irreversible. Te queremos, hermano", expresó Álvarez en su muro de Facebook.

El miércoles Otero Alcántara volvió a reaparecer en un video filtrado por una cuenta de YouTube de un usuario admirador de Fidel Castro y el Che Guevara.

En el material se ve al líder del Movimiento San Isidro (MSI) durante la visita de un familiar o amigo a su habitación en el hospital, donde el artista está sentado en una cama con una bandeja llena de comida sobre las piernas.

En la grabación, que dura apenas algo más de un minuto de duración y está editada al menos tres veces, se ve a un Otero Alcántara bastante delgado y deteriorado.

El joven conversa con su allegado pero no dice nada de sí mismo, salvo al final de la grabación que se le escucha decir: "La gente de la calle cree que yo estoy en huelga de hambre".

Carlos Manuel Álvarez ha llamado la atención con anterioridad sobre la retención del activista por parte de la Seguridad del Estado en un hospital, tras ser sacado de su casa el pasado 2 de mayo cuando realizaba una huelga de hambre y de sed, en protesta contra el acoso al que lo somete el gobierno.

"Las circunstancias que lo rodean son muy oscuras, la información que sale de esos pabellones hoy militarizados es casi nula, difusa y, en suma, mete miedo. Nadie sabe qué puede estar experimentando ese personal siniestro, mezcla de esbirros y doctores, con el cuerpo de Luis Manuel. Quizá intentan desactivarlo para ver en qué consiste el mecanismo de la libertad, la ingeniería de la resistencia", denunció en Facebook el narrador.

Álvarez, director de la revista independiente El Estornudo, es un intelectual muy cercano al Movimiento San Isidro.

En noviembre de 2020 regresó de México a La Habana para sumarse a los miembros del grupo que se habían acuartelado en protesta por el encarcelamiento del rapero independiente Denis Solís.

En aquel entonces Otero Alcántara y otros miembros del MSI estaban en huelga de hambre para exigir una respuesta a sus demandas, que incluían la libertad de expresión y de creación, además de la liberación de Solís.