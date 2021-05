Katherine Bisquet: "Luis Manuel Otero no quiere morir, cree en la capacidad de todos nosotros para salvarlo"

La escritora Katherine Bisquet describió este domingo la huelga de hambre y de sed del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara como un acto de fe en todos los cubanos.

Bisquet, que recuerda a Otero Alcántara como un hombre que cree en la felicidad, asegura que él no quiere morir: “Luis cree en todos nosotros, en la capacidad de todos nosotros para salvarlo”.

“Hoy yo creo que eso puede ser posible. Creo en él que es un tipo súper feliz y creo en la felicidad nuestra si lo acompañamos. Sólo tenemos que creer en la posibilidad de que el amor nos inunda por un momento”, comentó.

Su escrito fue posteado en la red social Facebook, donde también pide una fe de vida del artista luego de conocer que la Seguridad del Estado invadió su casa y presuntamente se lo llevó a un hospital en horas de la madrugada.

“He perdido con los años la candidez y la felicidad. Aunque yo era feliz dentro de mi candidez, pero nunca supe retener esa felicidad, fue siempre insostenible y tediosa. (…) Luis, que es una de las personas que más se parece a mí, y con el que siempre discutía estas cuestiones o al que le gritaba barbaridades –otra manera de discutir-, me decía que él sí era un tipo feliz, un tipo súper feliz”, continuó Bisquet.

Cuenta que los amigos le decían al artista “la mulata de la licra azul que no quiere ser salvada”, a modo de conclusión de “cualquier debate dirigido a entender sus comportamientos que nos sobrepasase la paciencia, y poner fin así a la esterilidad de poder entenderlo. Decíamos, él es así, hay que dejarlo. Hace una semana un amigo me lo recordó y yo me volví a resignar”.

“Hoy pensaba en las cosas que he perdido. Pensaba en Luis, porque quién no pudiera pensar ahora mismo en esa pérdida. Y pensaba, coño, precisamente hoy él está queriendo ser salvado, ser salvado por todos nosotros”, afirmó la escritora habanera.

Tras reflexionar sobre el tema afirmó: “Y me sentí furiosa, me sentí chantajeada, me sentí timada, me sentí triste de pinga, bajo mi prisión domiciliaria y mi impotencia y mi agotamiento. Y es que la felicidad también es una creencia, y él es un tipo súper feliz porque siempre se lo ha creído, como mismo ha creído que todos podemos serlo de alguna manera”.

Concluye que el camino elegido por Otero Alcántara está lleno de riesgos que pueden “pesar sobre su vida misma, pero más puede pesar sobre el recuerdo y la felicidad nuestra”.

Al iniciar el octavo día en huelga de hambre y de sed, el artista fue sacado de su casa por la Seguridad del Estado y presuntamente trasladado al hospital Calixto García de La Habana.

La nota informativa del gobierno cubano sobre el hecho menciona que Otero Alcántara arribó al centro de salud en ambulancia, al amanecer del domingo. Activistas y vecinos del artista presumen que el traslado de Damas 955, sede del MSI y domicilio del manifestante, hasta el hospital ocurrió de manera forzada.

De momento se desconoce su verdadero estado de salud, pues las autoridades no han dejado que tenga contacto con nadie, ni han presentado imágenes del activista cubano, quien inició una huelga de hambre y sed contra la violencia del estado, que robó sus obras el pasado 16 de abril y lo ha mantenido recluido en su casa sin orden judicial prácticamente desde noviembre del pasado año.