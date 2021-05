Críticas a viceministra cubana en Twitter por decir que las colas son "expresión de que existe acceso de todos a esos mercados"

Colas en Cuba / Viceministra de Economía y Planificación Foto © Escambray / mep.gob.cu

La viceministra de Economía y Planificación, Johana Odriozola Guitart, recibió una lluvia de críticas por decir en Twitter que las colas son expresión de que existe acceso a los mercados en Cuba.

"Esta es una economía que piensa en más de 11 millones de personas. Las colas son molestas pero son un reflejo de no aplicar terapias de choque. Son la expresión de que existe acceso de todos a esos mercados", fueron las palabras de Gil que compartió Odriozola en su perfil de Twitter, donde compartió ideas de la conferencia de prensa del viceprimer ministro cubano y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, sobre el comportamiento de la economía cubana en el primer cuatrimestre del año.

Las respuestas críticas llegaron de inmediato. Una persona le indicó que su tweet era cuanto menos ofensivo. "Demuestran una vez más que los cabecillas de este país están totalmente desvinculados de la realidad del pueblo. Las colas y toda la miseria de Cuba se la debemos a la chapaucería económica que tiene implementado este sistema", dijo el ciudadano.

Otra persona indicó sobre este tema que "las colas son reflejo de la ineficiencia atroz del sistema económico imperante en Cuba" y recalcó que la Tarea Ordenamiento "es terapia de choque".

El mensaje compartido por la viceministra también denotó para muchos lectores una falta de información sobre la realidad social cubana.

"La falta de respeto a la ciudadanía ya realmente no tiene límites. Son un gobierno ridículo, pero su ministerio en particular no solamente es el más corrupto, sino el más mediocre. Hoy tienen impunidad, pero mañana no la van a tener", señala un usuario en Twitter.

Varias personas hicieron referencia a la frase "terapia de choque" mencionada por la viceministra. Entre ellas destaca el comentario del periodista José Raúl Gallego quien señaló: "¿Así que son consecuencias de no aplicar terapias de choque? ¿Y qué es la Tarea Ordenamiento? ¿Y las tiendas en MLC? Las colas son la consecuencia de la terapia de choque que nos han aplicado por 62 años".

"Este tweet es resultado de vivir enajenada de la realidad, de vivir en una mansión en Siboney y que no le falte nada porque el dinero del pueblo se lo garantiza. Es el cinismo en su máxima expresión. Son una clase, viven como reyes y dicen representar a los humildes", señaló un usuario.

También hubo en los comentarios respuesta de humor, y alguien llegó incluso a recomendar a la viceministra un cambio de profesión para que se acerque más a la realidad cubana.

"Johana suelta el carnet del partido y ponte a vender croquetas pa' que veas lo que es la vida... Sal de atrás del buró", le sugirieron.

Sobre lo doloroso que resulta para el pueblo cubano vivir haciendo colas para todo cada día en particular para conseguir alimentos un ciudadano señaló: "Las colas son un nicho de degradación, de miseria humana, de depauperación; las colas son la muestra más visible para mí de la crisis aguda que vive Cuba hoy".