Empujones y caos en banco de La Habana mientras jubilados y trabajadores intentan cobrar su dinero

Cobrar salarios o pensiones en los bancos de Cuba se ha convertido en una odisea

Un nuevo episodio de desorden y desesperación se vivió este sábado frente a una sucursal bancaria en la Villa Panamericana, en La Habana del Este, donde decenas de personas se aglomeraron intentando avanzar en una cola para cobrar su salario o su pensión.

Un video difundido por la página en Facebook de Enrique Díaz y Producciones Patria muestra a una multitud apiñada en la entrada del banco, mientras algunos clientes se empujan para ganar espacio en la fila.

En medio del tumulto, una persona pide buscar a la policía para intentar restablecer el orden.

Según la descripción de la publicación, entre los presentes se encontraban jubilados y trabajadores que llevaban horas esperando para poder retirar efectivo, una escena que se ha vuelto habitual en distintas provincias del país.

Los comentarios de usuarios en la red social reflejan la frustración creciente de los ciudadanos ante un sistema bancario incapaz de garantizar operaciones básicas.

Algunos denunciaron que las fuerzas policiales suelen intervenir solo para controlar manifestaciones o carteles de protesta, mientras otros ironizaron con la política de “bancarización” impulsada por el gobierno.

Varios testimonios señalaron que la situación no es exclusiva de La Habana. Usuarios de varias provincias afirmaron que cobrar salarios o pensiones se ha convertido en una odisea que puede implicar pasar varios días haciendo colas sin garantía de obtener efectivo.

Hace apenas unos días, se conoció que ancianos dormían en el portal del Banco de la Caridad en Camagüey, esperando turno para cobrar sus pensiones. Algunos lo hacían sobre sábanas, cartones y mantas deterioradas, en condiciones deplorables.

La crisis bancaria en la isla se ha agudizado en los últimos meses. En febrero, varios municipios reportaron cuatro días sin servicio por falta de electricidad, dejando a miles de ciudadanos sin acceso a sus fondos durante días.

La situación ha llegado a extremos trágicos. En Cárdenas, un jubilado murió posteriormente a causa de los golpes que recibió durante un asalto mientras hacía cola frente a un banco para cobrar su pensión.

El drama de los jubilados cubanos va más allá de las colas. Según datos recientes, el 79% de los mayores de 70 años no puede hacer tres comidas al día, una cifra que refleja el nivel de deterioro de las condiciones de vida de la población más vulnerable.

A las dificultades para acceder al efectivo en pesos se suma que el Banco Popular de Ahorro no entrega dólares en efectivo por baja disponibilidad, restringiendo aún más las opciones de los ciudadanos para gestionar sus finanzas.

Mientras tanto, el régimen había asegurado en su momento que el sistema bancario estaba preparado para operar incluso sin electricidad, una afirmación que contrasta con la realidad que viven a diario los ciudadanos en todo el país.

Las colas y el caos se repiten en toda Cuba, donde hay más de 1,7 millones de jubilados en la isla que dependen de un sistema bancario colapsado para acceder a unas pensiones que, además, resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.