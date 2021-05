Ministro de Economía de Cuba reconoce "problemas de diseño" en la Tarea Ordenamiento

El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, reconoció este jueves que la Tarea Ordenamiento tiene fallos. Pero a la hora de enumerarlos, sólo mencionó "problemas de diseño", sin especificar más al respecto.

Hay que recordar que el zar de la Economía cubana, Marino Murillo, fue el encargado de diseñar la Tarea Ordenamiento y este mes de abril quedó fuera del Buró Político y del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Al hablar de las fortalezas que, en su opinión, tiene el reordenamiento de la economía cubana, Gil Fernández enumeró hasta cuatro ventajas: incentiva las exportaciones y la incorporación al mercado laboral; ayuda a saber qué empresas son o no rentables y "se ha escuchado al pueblo".

También Murillo habló en enero de "efectos positivos en la Tarea Ordenamiento", aunque en su caso se refirió "a enseñanzas a través de errores".

En esta línea, el ministro cubano de Economía destacó que antes de la Tarea Ordenamiento había empresas estatales que no exportaban y que ahora sí lo hacen, dijo en declaraciones recogidas por el portal oficialista Cubadebate,

"No podemos decir que toda la responsabilidad sea del ordenamiento monetario, pero se generan incentivos. Hay formas de gestión no estatales que están exportando a través de empresas estatales y hay empresas estatales que antes no exportaban, que ahora exportan y que están buscando mercados. Y llevamos cuatro meses...", señaló Gil Fernández.

Esta situación ha provocado un crecimiento de las exportaciones en el primer cuatrimestre de este 2021, con respecto al mismo período de 2020. No obstante, no dio cifras sobre ese supuesto aumento ni avanzó los renglones en los que se registran.

En cuanto a la incorporación al mercado laboral, el ministro señaló que desde que empezó la Tarea Ordenamiento se han incorporado al trabajo en Cuba más de 150.000 personas. El 35% de ellas, jóvenes.

"El incentivo por el empleo no lo hubiéramos logrado sin el ordenamiento monetario. Al revés. Aquí lo que se planteaba era que se podía vivir sin trabajar y vivía mejor el que no trabaja, que el que trabaja. Sin trabajar se podía vivir recibiendo casi todo subsidiado y con bajos salarios en el sector estatal", recalcó.

Por último, Gil Fernández habló de otro aspecto, que destacó como positivo de la Tarea Ordenamiento y es que la unificación de la moneda y la desaparición del CUC se ha convertido, siempre según su interpretación de la realidad, en un sistema efectivo de medición de la rentabilidad del sistema empresarial estatal.

Sólo de enero abril de este año han entrado en pérdidas 508 empresas frente a 1.304 que asegura el ministro que tienen utilidades (ganancias).

Este dato supera las previsiones del zar de las reformas, Marino Murillo, que a mediados de diciembre de 2021 presentó unos cálculos que apuntaban a que en este 2021 entrarían en pérdidas 426 empresas estatales. Sólo en el primer cuatrimestre del año, esa cifra se ha quedado corta.

Para evitar que los trabajadores de esas empresas en números rojos quedaran en el paro, Murillo dijo que el Estado tenía separados 18 millones de pesos para subsidiarlas. Sin embargo advertía de que debían recuperarse "en un tiempo determinado".

El ministro Gil Fernández no se refirió ayer a esos cálculos ni abordó la forma en que esas 508 empresas ineficientes recibirán ayudas para superar el bache. En cambio, destacó que esas entidades estatales no son ineficientes desde enero de este año, sino que ya venían siendo un lastre para el presupuesto del Estado y les ofreció una receta para sanear sus cuentas.

"Tú estabas en pérdidas antes y no se dejaba ver. Hay que disminuir el número de trabajadores indirectos; hay que aumentar los rendimientos", enfatizó.

Por último, Gil Fernández considera que la marcha atrás con el tarifazo eléctrico o la subida del precio del gas es otro aspecto positivo de la Tares Ordenamiento y demuestra que el Partido Comunista "ha escuchado al pueblo y ha rectificado".

En línea con su discurso triunfalista que vaticina un crecimiento económico del 6% del PIB para este año, el ministro Alejandro Gil Fernández prometió que en el futuro se verán más los aspectos positivos que los negativos de la Tarea Ordenamiento. Sin embargo, no habló de fechas ni plazos para que los cubanos empiecen a notar mejoras económicas.

Cuba vive un recrudecimiento del desabastecimiento y en medio de la pandemia, la escasez de alimentos obliga a hacer colas multitudinarias para comprar productos básicos, muchas veces en dólares, pese a que los cubanos no tienen acceso a esa moneda a través de su trabajo.