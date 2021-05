Ariel Ruiz Urquiola a diplomáticos en Cuba: Ustedes son cómplices de lo que suceda a Luis Manuel Otero

El científico cubano y activista por la democracia Ariel Ruiz Urquiola llamó a los diplomáticos extranjeros acreditados en La Habana a tomar partido en favor de Luis Manuel Otero Alcántara, tras la publicación de un video en el que se ve al líder del Movimiento San Isidro visiblemente deteriorado en un cuarto de hospital.

Entrevistado en 'Las mañanas de CiberCuba', el biólogo acusó a los funcionarios que representan a países democráticos europeos de actuar en complicidad con la dictadura cubana.

"Son cómplices en estos momentos y responsables indirectos de lo que suceda con la vida de Luis Manuel Otero Alcántara y la historia les va a pasar la cuenta, con seguridad", afirmó.

"Los pueblos tienen memoria pequeña, pero la historia es la memoria eterna y ustedes van a quedar en esa página negra, oscura, de crímenes de lesa humanidad de un país, en este particular, de la dictadura cubana y su desgobierno", añadió.

Ruiz Urquiola cuestionó el papel que han jugado hasta ahora los medios de prensa internacionales, así como las Naciones Unidas y sus organizaciones "supuestamente defensoras de los derechos humanos", los cuales, al igual que las representaciones diplomáticas, han permanecido en silencio ante la situación de Otero Alcántara.

"Es sintomático, y es sintomático en favor del desgobierno cubano", afirmó.

El activista y biólogo de profesión subrayó el riesgo que tal actitud representa para la vida de Otero Alcántara, quien en este momento está totalmente a merced de las autoridades del régimen.

"El desgobierno cubano está encausando esta historia a una desolación, a un aislamiento, incluso de la prensa, que se lo pueden decir a él: 'Mira, estás solo, no se ha pronunciado ninguna organización internacional a favor tuyo, estás absolutamente solo', y en ese proceso de soledad provocar (...) su muerte. No es algo secreto, ellos han asesinado a todos los disidentes y opositores cubanos desde 1959, usando vías accidentales o vías no directas donde no queden sus manos oscuras involucradas", detalló.

Por último, Ruiz Urquiola llamó a sus compatriotas que están fuera de Cuba a manifestarse ante los parlamentos de los países donde se encuentren y exigir el respeto al derecho a la vida y a la libertad de Otero Alcántara, un derecho "que le corresponde a cualquier ciudadano del mundo que no es un convicto, un preso, y es lo que le corresponde a Luis más allá de artista y de cubano".

"Primero fue raptado por un gobierno, ha sido internado en una institución de salud pública que lo está torturando, y eso es un acto absolutamente violatorio de los derechos humanos", precisó.

La semana pasada el científico cubano acusó al gobierno de Cuba de mentir sobre la salud del líder del Movimiento San Isidro, al darse a conocer una nota oficial emitida por la Dirección Provincial de Salud Pública de La Habana.

En dicha información, se alegaba que el artista plástico independiente estaba asintomático pero con "tratamiento dermatológico", lo cual, en opinión de Ruiz Urquiola significaba que tenía alguna enfermedad.

También subrayó que si Otero Alcántara estaba supuestamente bien, lo más lógico sería no seguir reteniéndolo y dejarlo volver a su casa.

"¿Por qué no está en su casa? ¿Por qué no dejan que él hable directamente?" inquirió.