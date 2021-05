Gobierno de Cuba obliga a jubilados a devolver un mes de pensión

Jubilado cubano, cobrando su pensión, en una foto de archivo. Foto © CiberCuba

La Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social de Boyeros, en La Habana, acusa a los jubilados que cobran su pensión los días 28 y 29 de cada mes de gastar un sueldo pagado doble por error a primeros de este año y los fuerza a devolverlo.

Las víctimas aseguran que nunca recibieron el doble de su sueldo en sus cuentas, pero aún así han tenido que firmar cartas de pago aplazado para restituir al Gobierno lo que aseguran que no han cobrado, según denuncia el diario oficialista Tribuna de La Habana.

El abono, duplicado debido a un supuesto "un error humano", presuntamente llegó a los jubilados coincidiendo con el inicio de la Tarea Ordenamiento y el ingreso de los nuevos salarios incrementados por el gobernante Partido Comunista desde el 1ro de enero.

Según recoge el diario estatal Tribuna de La Habana, la acusación ha provocado lágrimas y conmoción entre quienes viven de una pensión mensual, que en Cuba oscila entre los 1.528 (64 USD) y los 1.733 pesos (72 USD).

Para empezar, hay disgusto entre los pensionistas por las maneras empleadas por la Seguridad Social para reclamar la devolución del dinero ya que fueron citados con urgencia a la Dirección Municipal de Trabajo de Boyeros sin que con anterioridad les explicaran el motivo de la convocatoria.

Una vez en la entidad, los jubilados tuvieron acceso al convenio de pago extendido, en el que se les acusa literalmente de haber cobrado dos veces su sueldo en un mismo mes.

Las autoridades cubanas les dijeron que "para evitar otras consecuencias mayores" debían "restituir de un tirón" el dinero cobrado debido a un error de la Seguridad Social o firmar un convenio de pago aplazado para que les descuenten el sueldo mes a mes y así puedan devolverlo a plazos.

Desde Tribuna de La Habana critican las consecuencias que tiene entre los jubilados afectados ese supuesto "error humano" de la Seguridad Social no sólo porque los obliga a devolver un dinero que no tienen y no recibieron sino también porque para hacerlo deben hacer una cola y desplazarse hasta el banco. Todo esto, siendo población de riesgo y en medio de la pandemia, un detalle que obvia el diario estatal.

Un ejemplo concreto

El diario oficialista cita el ejemplo de una pensionista que el 28 de diciembre de 2020 cobró el sueldo correspondiente a enero. En ese momento le transfirieron la cuantía que le correspondía tras la subida salarial que entró en vigor el 1ro de enero de 2021.

Lo que no sabía la pensionista es que, por motivos desconocidos, a los jubilados les pagan un mes por adelantado. Lo que ocurrió, según Tribuna de La Habana, es que en enero las máquinas duplicaron la nómina de enero (ingresada el 28 de diciembre) en lugar de sacar la de febrero, que era la correspondía gestionar en ese momento.

Ese error humano supuestamente hizo que todos los jubilados que cobran los días 28 y 29 de cada mes, recibieran en enero el sueldo duplicado de enero, en lugar del salario de febrero.

Sin embargo, la pensionista del ejemplo, no tiene registrado en su cuenta ningún ingreso hasta el 1 de febrero y en ese momento sólo cobró el mismo importe recibido en diciembre, no el doble.

Ese ingreso se repitió el resto de meses de este año y en ningún caso está duplicado, lo que significa que lo que duplicó la máquina fue el nombre del mes, pero en realidad los ingresos no llegaron duplicados a los pensionistas.

"Nunca a lo largo de ese término de tiempo, ni entonces ni después, recibió 3.356 pesos, resultado de la multiplicación por dos de los 1.678 a cobrar cada mes del año", aclara el diario oficialista.

Esto lleva al diario estatal a reclamar que se subsane el error en el Ministerio de la Seguridad Social sin obligar a los pensionistas a devolver un dinero que no han cobrado.

Pese a ser consciente de la injusticia, el hijo de la damnificada, que a su vez es el periodista que escribe el artículo, asegura que firmó en nombre de su madre el convenio para devolver al banco un dinero que no ha recibido en su cuenta.