El "Bacán de la Vida" revela el motivo por el cual se fue de Cuba

El humorista y escritor cubano, Nelson Gudín -más conocido como “El Bacán de la Vida”- quien recientemente arribó a Miami para formar parte del equipo de Univista TV, reveló al presentador Carlucho que decidió aceptar la oferta de trabajo que le hicieron porque en Cuba la televisión le cerró las puertas.

Durante la entrevista, Gudín reveló que luego de llevar ocho años al frente de un programa en la Televisión Cubana, que contaba con gran aceptación por parte del público cubano, de buenas a primeras le comunicaron que no podía seguir transmitiéndose, lo cual fue incómodo para él.

“Yo estuve 14 años habitual en la televisión en Cuba, dos años aquí con ustedes y estaba perdido de los medios y este es mi mundo…", afirmó, y añadió que tras trabajar un tiempo en Miami, a su regreso no consiguió insertarse nuevamente en el medio televisivo.

"Yo estuve primero tres años en un programa que se llamaba ‘Fin de Semana’, después ‘Para No Salir de Casa’ y luego en ‘Deja que yo te cuente’. Y de momento no se puede hacer más televisión”, relató el humorista.

Sobre el personaje de "Urbinito", una sus caracterizaciones habituales, explicó que es ese campesino que en el fondo es él mismo, y al que tuvo que regresar tras perder vínculos con la televisión.

"Cuando ya no pude seguir haciendo televisión y me dediqué a sembrar y cuidar vacas y caballos de raza porque a mí la vida no me puede vencer, Carlucho", acotó el humorista, quien añade que después decidió dejar eso y ponerse a escribir otros libros, hasta que recibió la llamada ofreciéndole trabajo en Miami.

Seguidamente, El Bacán comentó que Carlucho le ofreció una gran oportunidad en medio de la situación que se encontraba. “Imagínate decirle eso a alguien que está loco por hacer lo que le gusta y lo que sé hacer y lo que quiero hacer y dije bueno, espérame allá y me aparecí aquí”.

El pasado viernes, el comediante y presentador José Pérez Córdova -conocido artísticamente como “Carlucho”- mantuvo como plato fuerte del programa la sorpresiva aparición de Gudín, quien estuvo en secreto durante toda la transmisión escondido en una caja.

Tras aparecer, Carlucho anunció que Gudín comenzaría a trabajar regularmente en UniVistaTV, anuncio que fue recibido con algarabía por otros actores y trabajadores del show, entre ellos Andy Vázquez (Facundo) que se marchó de Cuba y fue incorporado también hace pocos meses al elenco.

Nelson Gudín, ya metido en la piel de El Bacán, bromeó sobre la razón de su sorpresiva llegada a la televisión del sur de la Florida: “El gobierno revolucionario me vendió (…) les hace falta dinero y están vendiendo las cosas buenas”.

La parte de su público, asentada en Estados Unidos, celebró la decisión de El Bacán de vivir y trabajar en Miami y no paró de enviarle elogiosos mensajes de bienvenida. Recientemente Gundín criticó con dureza las declaraciones en un programa oficialista del humorista "Virulo" y dijo en Facebook que "la pretensión de desconocer o enterrar a su "generación de humoristas está calculada desde hace tiempo" por el régimen cubano.

