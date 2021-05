El Bacán de la Vida llega a Miami y se suma al Show de Carlucho

Carlucho y Nelson Gudín Foto © Captura de video / Youtube

El popular comediante Nelson Gudín, conocido como "El Bacán de la Vida", llegó a Miami y ahora podrá ser visto en el hilarante show de Carlucho en MegaTV y en Univista TV.

Su presentación en el programa sorprendió el jueves a miles de familias cubanas del sur de Florida, que no dejaron de reír con las ocurrencias del artista. Al show del presentador, que cumplía su segunda aniversario, llegó una caja de madera cerrada y con la etiqueta de frágil. Cuando fue descubierta El Bacán salió con más de un chiste sobre el tema.

"Oye tú y yo tuvimos un desencuentro –le dijo a Carlucho– pero me hubieses dado una patada en los huevos, no que me metiste en un cajón desde las 7 de la noche. Yo no morí porque estoy acostumbrado a vivir ahogado", bromeó.

Varios de sus amigos y miembros del gremio humorístico en Cuba le desearon éxitos en su nueva vida y afirmaron que van a extrañar a este espectacular actor, que llevaba varios años sin aparecer en la pantalla cubana.

"YA NO PODRÉ DECIR MÁS T.M, AHORA TENDRÉ QUE DECIR Y.M, Coño como lo voy a extrañar", dijo el también comediante Otto Ortiz en Facebook.

En enero del pasado año también se integró al show de Carlucho el popular actor cubano Andy Vázquez "Facundo", quien pudo regresar así a la televisión después de una polémica en la isla.

Recientemente Gundín criticó fuertemente las declaraciones en un programa oficialista cubano del humorista "Virulo" y dijo en Facebook que "la pretensión de desconocer o enterrar a" su "generación de humoristas está calculada desde hace tiempo" por el régimen cubano.

La declaración de Gundín fue hecha a propósito de una entrevista realizada al humorista Virulo en el programa de televisión La pupila asombrada, que dirige el comisario político cultural y vocero del gobierno cubano Iroel Sánchez.

"Con nuestros aciertos y desaciertos, sobre todo en el plano estético, es el humor cubano el que más cerca ha estado de la realidad, de la vida de la gente común; porque el humor es de gente de abajo, los personajes son representaciones del hombre común; aunque el sentido humorístico sea una condición de la inteligencia humana", defendió el comediante.

Gundín, además, denunció que no "es casualidad que la propia TV solo apruebe proyectos humorísticos que de antemano, se sabe, no funcionarán"; y que "El aquelarre y los eventos de humor" pasen "casi inadvertidos para la prensa, cuando está demostrado que son los que más públicos mueven", dijo entonces.

La parte de su público, asentada en Estados Unidos celebraron la decisión de El Bacán de vivir y trabajar en Miami y no pararon de enviarle elogiosos mensajes de bienvenida.

"Muchas bendiciones y espero tengas muchos éxitos en esa plataforma con Carlucho. Te lo mereces, eres un gran artista al igual que Andy Vázquez. Espero muchos triunfos tuyos. Éxitos y Pa' lante. Tienes un mundo por delante y un pueblo que te admira, eres bienvenido a este hermoso país. A darle duro y dile a Carlucho que el carro pa Cuando Jjjj te queremos. eres orgullo Granmense. Desde New Jersey un cordial saludos de estos Bayameses", le dijo una internauta.

