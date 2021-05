Padre cubano pide visa humanitaria para su niña: "Mi hija se me está muriendo"

Un padre cubano está pidiendo desesperadamente una visa humanitaria para su hija pequeña, quien sufre más de 80 convulsiones cada día y los médicos no le han puesto ningún tratamiento efectivo.

Ángel Lleo, de Cienfuegos, compartió un video en su muro de Facebook en el que describió la grave situación de su niña de cinco años, que cada día se deteriora más y más ante la angustia y la impotencia de sus padres.

"Todos los días aumenta el número de convulsiones, los medicamentos no le están haciendo nada y ahora le están saliendo una manchas en la piel y no saben de qué es", detalló, mientras mostraba ante la cámara el brazo de la menor.

Según Lleo, él y su esposa creen que la leche que está tomando la niña le está haciendo daño. Antes ingería leche evaporada, pero ahora el gobierno le da leche en polvo y al parecer no le asienta, aunque tampoco están seguros porque no le han hecho ninguna prueba médica para determinar la causa de las manchas.

"Estas crisis están debilitando mucho a mi hija, la están debilitando tanto que eso es día y noche, son 80 o 90 crisis. A veces lo que tengo es deseos de coger pa' la calle y salir a gritar porque no puedo más de ver a mi hija con tantas convulsiones que tiene. Ya no puedo más y no acaba de aparecer la visa humanitaria", dijo el hombre el borde de las lágrimas.

El atribulado padre agradeció la ayuda del presentador Alexander Otaola, quien lo entrevistó en su programa para dar a conocer su caso, y del músico Willy Chirino, que también se ofreció a ayudarlo.

Pero subrayó que eso no ha sido suficiente y por eso recaba el apoyo de cubanos en Estados Unidos y de congresistas como Marco Rubio y María Elvira Zalazar, para gestionar una visa humanitaria ante el gobierno de ese país.

"Mi hija se me está muriendo, tengo que decirlo así, porque eso va debilitando el cerebro. Son 80 o 90 convulsiones diarias, día y noche", afirmó.

Lleo también criticó la atención que ha recibido la pequeña en Cuba, y afirmó que tomaba 10 tipos de medicamentos que hasta ahora no le han hecho nada.

"Pruebas no le han hecho, mi hija no tiene diagnóstico, no le han hecho pruebas genéticas, no quieren hacerle punción. (...) No saben si tiene una bacteria o un virus, y le están mandando medicamentos para la epilepsia sin saber si a lo mejor lo que tiene es otra cosa", detalló.

Ante tal dejadez e ineficiencia en el sistema de salud cubano, el padre anunció que no le dará más medicinas a la menor.

"Se acabó. O me van a matar a mi hija ¿Saben que aquí en Cuba se han muerto varios niños por negligencia médica y después qué? No pasa nada. Se murieron los niños y no pasa nada. A mi hija no va a pasarle por eso. Yo voy a luchar por la visa humanitaria, voy a sacar a mi hija por un tercer país, una frontera, pero mi hija no se va morir aquí en Cuba con los asesinos estos", subrayó.

El mes pasado Lleo concedió una entrevista a 'Las Mañanas de CiberCuba' en la que denunció que estaba siendo acosado por la Seguridad del Estado por sus videos en las redes sociales pidiendo ayuda para sacar a su hija del país.

"Los vecinos me han llamado y me lo han dicho. Yo estoy loco porque vengan a decírmelo directamente a mí, porque ellos no tienen un hijo enfermo en las condiciones que tengo yo a la mía. Ellos seguro tienen buenos hospitales, tienen buenos medicamentos. Ellos lo tienen todo", dijo entonces.

"Temo por la seguridad de mi esposa (...). Por mi parte, yo no tengo miedo que me detengan o me secuestren como acostumbran a hacer ellos. Yo a ellos no les tengo miedo", aseguró.

Lleo y su esposa llevan meses tratando de viajar a Estados Unidos para que su hija reciba atención médica, ante la falta de un tratamiento eficaz para la epilepsia que padece.

"Nuestra niña no tiene solución en Cuba. No tiene diagnóstico. Los médicos dicen una cosa hoy y luego dicen otra distinta. Queremos una visa humanitaria. Estamos implorando por una visa humanitaria para poder salvar a nuestra niña y darnos mejor calidad de vida para que ella pueda volver a caminar, a hablar, que pueda volver a ser la niña que era antes", dijo.