Actor y cantante cubano Tony Cortés felicita a su hijo por cumpleaños

Tony Cortés / Tony Cortés y familia Foto © Facebook/Tony Cortés / Instagram/Tony Cortés

El actor y cantante cubano Tony Cortés felicitó este domingo a su hijo del mismo nombre y recordó el día su nacimiento, a menos de un mes desde que falleció su esposa Leonila Hernández.

“Felicidades to my son Tony Cortes Jr en su cumple”, escribió en su cuenta de Instagram el artista afincado en Miami.

Cortés rememoró que estaba en la filmación del teleteatro Las brujas de Salem, a las órdenes del director Eduardo Moya cuando “Nila” empezó, “como a las 12 pm”, el trabajo de parto.

Entonces, relata el también productor, “llegaste al mundo a las 2:00 pm y yo conectaba con otra filmación de (Día y Noche) Direction Ponce, me llamó tu abuela Eloísa Sánchez y me dijo para todo lo que está haciendo que está naciendo tu Chamaco y así fue…”

“Hijo, siempre tendrás mi mano para sostenerte. ¡Nunca te dejaré caer! Te Love”, dijo finalmente Cortés en la red social, donde posteó una vieja fotografía de su familia.

A fines de abril, Cortés lamentó la muerte por cáncer a los 58 años de su esposa Nila, gerente de Cachita Universal Studios en Miami, quien había sido diagnosticada con la enfermedad en 2020.

"Gracias por todo lo que me enseñaste, me cuidaste Leonila Cortés. Hoy a las 6:47 te nos vas dejándonos huérfanos de tu mirada. Amor, los niños van a estar bien. Gracias por darnos la fuerza espiritual en estos últimos meses. El cáncer nos arrebató tu presencia, pero no tu amor. Descansa en paz bebé", escribió entonces el intérprete en sus redes sociales.

Más tarde, en declaraciones a America Tevé, Cortés agradeció “enormemente por esas muestras de amor de mis colegas, de las personas de pueblo” y afirmó que su cónyuge fue además “una gran luchadora, incansable, por la libertad de Cuba”.

“Todo lo que hizo lo sintió, con mucha pasión, con mucha fuerza, y nos empujó a todos en esa pasión y en esa fuerza”, dijo también sobre Leonila Hernández, a quien más recientemente dedicó en redes un poema por el Día de las Madres.

