Tony Cortés dedica emotivas palabras a su esposa fallecida: Primer Día de las Madres sin ti

El empresario, actor y presentador cubano Tony Cortés, radicado en Estados Unidos, dedicó unas emotivas palabras a su fallecida esposa este domingo en que se cumple el Día de las Madres.

Cortés comenzó su publicación citando unos versos del escritor español Miguel de Unamuno, del poema Madre, llévame a la cama: “Qué dice el cantar, mi madre, qué dice el cantar aquel? No dice, hijo mío, reza”, escribió el actor en sus redes sociales.

“Felicidades a todas las Madres en este día. El primero sin ti, Nila”, concluyó en Facebook, donde compartió imágenes de su esposa y uno de sus hijos, así como del lugar donde yacen los restos de quien fuera su compañera sentimental.

“El primero sin ti...se me partió el corazón con esa última frase! No te conozco Tony; pero te mando mucha luz y te abrazo a vos y a tu familia con el alma!”, comentó una usuaria.

Leonila Hernández Sánchez, conocida por sus allegados como Nila, falleció el lunes 26 de abril, víctima del cáncer. Tenía 58 años al momento de su deceso. El propio Cortés comunicó públicamente la pérdida.

“Gracias por todo lo que me enseñaste, me cuidaste Leonila Cortes. Hoy a las 6:47 te nos vas dejándonos huérfanos de tu mirada. Amor, los niños van a estar bien. Gracias por darnos la fuerza espiritual en estos últimos meses. El cáncer nos arrebató tu presencia, pero no tu amor. Descansa en paz, bebé”, dijo entonces.

Hernández se desempeñaba como gerente general de Cachita Universal Studios en Miami. En 2011 fue detenida en Cuba por la Seguridad del Estado, después de que Tony grabara en la Isla el programa "Sobre mis pasos". Aunque era residente en Miami, la esposa del actor fue acusada de actividad económica ilícita y difusión de noticias falsas.

La arrestaron al viajar a Cuba para visitar a sus familiares. Fue trasladada desde un restaurante en que estaba almorzando a Villa Marista, sede habanera de la Seguridad de Estado. Allí permaneció una semana sin poder contactar con nadie, mientras su esposo e hijos en Estados Unidos exigían su liberación.

Tras su muerte, Cortés la calificó como “una gran luchadora por la libertad de Cuba”, al tiempo que agradeció las muestras de condolencias.

“Estoy agradecido enormemente por esas muestras de amor de mis colegas, de las personas de pueblo. Fue una gran luchadora, incansable, por la libertad de Cuba. Todo lo que hizo lo sintió, con mucha pasión, con mucha fuerza, y nos empujó a todos en esa pasión y en esa fuerza”, dijo.

"Nila fue el motor gestor de tantos y tantos buenos proyectos para el desarrollo y crecimiento de Tony y una amiga hermana que guardó siempre una gran dignidad y afabilidad. Nila fue la mujer que acompañó a Tony en todos y cada uno de sus sueños y si como madre fue intachable, veladora y celosa de sus hijos, como mujer supo desde la dignidad más intensa, llevar y sostener la familia", escribió el actor Alberto Pujol.