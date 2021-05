¿Qué ha sido de la actriz cubana Patricia Ramírez siete años después del accidente que le cambió la vida?

Patricia Ramírez antes del accidente y junto a su madre Foto © Ecured / Facebook Elsa Ramos

Cuando la carrera de la joven actriz cubana Patricia Ramírez comenzaba a despegar con la interpretación de Leida en la telenovela Cuando el amor no alcanza, su vida dio un trágico giro tras sufrir un accidente de tránsito que la dejó en estado neurovegetativo permanente.

Quizás por el nombre muchos no recuerden la telenovela, estrenada en 2015, pero si se habla del mensaje que advertía que el papel de Leida estaría indistintamente interpretado por Patricia y la actriz Angélica María González, debido a que la primera había sufrido un grave accidente, seguro que eso muchos lo tengan aún en su memoria.

Inicio de la novela "Cuando el amor no alcanza"

La madre de Patricia, Nilda González ofreció testimonio a una periodista de Sancti Spíritus, donde residen, de cómo han sido sus vidas desde el accidente hace siete años.

"Me río con ella y me hace así con los ojitos [parpadea] y siento como que me está entendiendo y eso me da alegría, lo disfruto", dijo la madre.

Patricia fue atendida en el Hospital Calixto García tras el accidente y permaneció allí seis meses. Luego, estuvo ingresada en el Instituto de Neurología y Neurocirugía por su estado neurovegetativo persistente y posteriormente en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras.

Finalmente, la joven fue remitida al Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), donde fue atendida por tres años, hasta que fue dada de alta ya que su estado neurovegetativo era irreversible.

Nilda y Patricia regresaron entonces a Sancti Spíritus, donde tienen el apoyo y cariño de sus vecinos.

"Cuando me paro frente a su camita y la veo, de la Patri que fue a la Patri que tengo... pero bueno, la tengo y tengo que hacer por ella. Ella es una persona que depende de los demás para todos, Patricia está en un estado que está incapacitada total, ella está postrada, no habla, no se comunica, no se mueve", contó su mamá.

Patricia fue víctima de un accidente de tránsito el 17 de abril de 2014. El auto en el que venía con unos amigos fue impactado por detrás, donde ella estaba. La joven fue la única que resultó gravemente herida producto del choque.

Como consecuencia del impacto, sufrió múltiples traumatismos craneoencefálicos que le imposibilitaron seguir con el curso normal de su vida. Además, tuvo fractura de pelvis del lado izquierdo, del hombro derecho a nivel del húmero, y hemorragia interna por ruptura del bazo, el cual tuvo que ser extirpado.

Estuvo 28 días en estado de coma profundo y 58 en terapia intensiva. Durante este tiempo, presentó episodios de hidrocefalia, y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones.

"A veces me pongo a llorar en la cama, sufro cuando le hacen curas fuertes en las escaras, sé que tiene que ser así, pero a mí me duele, tiene dos úlceras, a veces no soporta las sondas… por la noche me levanto y le doy una aspirina, una duralgina porque me imagino que tiene dolor… todo lo que uno diga de ella es subjetivo", relató Nilda.

En el momento del accidente, la joven actriz estaba filmando la telenovela escrita por Maité Vera, y su personaje de Leida pasó a interpretarlo la otra joven.

Durante la transmisión de la novela el público le tomó un gran cariño a la Leida de Patricia y se sensibilizó con su trágico accidente.

"Patricia no era conocida, la comenzaron a conocer en esa novela. Era dinámica, activa, responsable. Fue una niña físicamente muy linda, no lo digo yo, lo dice todo el mundo… ella no era de mucho cuerpo, pero tenía su cuerpecito armadito y era alta más que yo, pero su carita era muy linda y se mantiene así con su carita viva, pero verla tan delgadita… es difícil, muy difícil", confesó la madre de la joven cubana.