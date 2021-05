La actriz cubana Susana Pérez está de cumpleaños

Susana Pérez Foto © Yusnel Suárez @omgstudiosmiami vía Instagram de Susana Pérez

La popular actriz cubana Susana Pérez está festejando su 59 cumpleaños este 25 de mayo. Festeja llena de energía, salud y con su acostumbrada belleza y sensualidad, sus 69 años.

En esta importante fecha Susana ha recibido las felicitaciones de sus admiradores en Cuba y en el mundo. Entre ellos destaca uno muy especial, su hijo, el actor cubano Roberto San Martín, quien le ha dedicado unas emotivas palabras.

"Yo soy su hijo. Sí, Susanito me dicen quienes pretenden humillarme por haber nacido bajo su sombra. Pero... Les digo algo? No nací bajo su sombra porque no hay nada oscuro en ella. Ella es toda luz y esa luz siempre ha iluminado mi camino. Yo soy su hijo ,sí, yo soy Susanito Pérez y con todo el orgullo del mundo le deseo a la mujer más hermosa de Cuba un feliz cumpleaños. Te amo madre. Que vengan muchos más", escribió San Martín en redes sociales.

Acompañó su mensaje de una foto en blanco y negro, donde se puede ver junto a su madre, cuando aún era niño.

El cineasta cubano Juan Carlos Cremata Malberti dejó un simpático comentario de felicitación en el texto de San Martín. "Felicidades a la number one!!!! Y para el number onecito", comentó.

También el escritor cubano Jorge Luis Wichy García Fuentes dejó un comentario de felicitación. "Dale un abrazo de mi parte a Susana La Perez Real. Y no cojas lucha, que una buena sombrita de vez en cuando no viene mal", aconsejó al joven actor.

Susana respondió a su hijo agradeciendo la publicación y aseguró que se sentía emocionada. "Gracias mi amor, como siempre me has conmovido", dijo la actriz en los comentarios en Facebook.

La publicación acumula hasta el momento más de 500 comentarios de saludos y felicitaciones a Susana, uno de los rostros más hermosos y queridos de la Televisión cubana.

En 2008 emigró a Miami donde ha seguido cosechando éxitos. Actualmente la actriz es presentadora de My Cosmetic Surgery y desde las redes sociales de la famosa clínica de cirugía estética también la han felicitado.

En 2018 su hijo inició también las felicitaciones en Facebook. Lo hizo con un mensaje en que señaló: "Hoy esta belleza cumple años. Felicidades mamá, te amo. God save my queen!".

Susana nació en el año 1962. Los cubanos la admiran desde su temprana juventud cuando cautivó los corazones de muchos a través de la pequeña pantalla con personajes como la inolvidable señorita Charito, de la telenovela Sol de Batey.

Participó en otras telenovelas como La joven de la flecha de oro (1980), Rosas a crédito (1983), Las impuras (1984), Sin perder la ternura (1991), El año que viene (1994), Si me pudieras querer (1998), Las huérfanas de la Obra Pía (2000), y El balcón de los helechos (2004).

Susana también suele tener hermosas palabras para su hijo. En octubre del 2020, por ejemplo, la actriz publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje por el Día Nacional de los Hijos. Lo acompañó de la foto que hoy San Martín usa para felicitarla.

"Mi niño de las mil preguntas, de la curiosidad, de las travesuras, de los millones de besos, de las escabullidas a mi cama, el que ha compartido cosas buenas y también algunas muy difíciles, el que me ha apoyado siempre y me ha criticado duro. Por tu amor detengo balas y me enfrento a leones. ¡Te amo, aunque no me acuerde del día del hijo, porque tú eres mi hijo todos los días!" confesó Susana.

