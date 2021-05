Escritores y artistas cubanos declaran desacato en Ecured en solidaridad con los presos políticos

Biografía de Enrique del Risco en Ecured Foto © Facebook Enrique del Risco

Escritores y artistas cubanos se declararon en desacato mostrando imágenes modificadas de sus biografías en Ecured. La acción es una protesta en solidaridad con los presos políticos en Cuba.

La iniciativa surge por idea del escritor y humorista cubano Enrique del Risco Arrocha (Enrisco) quien compartió un mensaje en su perfil en Facebook, alertando que está en desacato hasta que liberen a los presos políticos cubanos.

"El que quiera que le mande a "decorar" su página de Ecured que me avise por interno. Estamos en desacato hasta que no liberen a los presos", dijo Enrisco.

Entre los escritores y artistas que se han unido a la iniciativa de Enrisco están Roberto San Martín, Yoanis Sánchez, Amir Valle, Abilio Estévez, Ramón Fernández Larrea, Jorge Fernández Era, Ernesto Santana Saldívar y otros.

Las acusaciones de "desacato" son los delitos por los que intentan procesar a muchos de los cubanos detenidos recientemente por mostrar su desacuerdo con el modelo de gestión política en Cuba.

Ecured, la web elegida por Enrisco para "decorar" las biografías de cubanos, pertenece al Gobierno de Cuba y es un proyecto de enciclopedia colaborativa en red.

Muchas de la biografías que contiene han sido redactadas omitiendo datos o manipulando la información de escritores, artistas, e incluso de instituciones, según los intereses del Estado.

Entre las biografías que presentan errores está la de Lilo Vilaplana quien además de declararse en desacato, "hasta el fin de la dictadura", señaló que "el agente castrista" al frente de la página escribió mal su fecha y lugar de nacimiento pues realmente es Nuevitas, Camagüey, el 29 de Octubre de 1965.

"No habla de La muerte del Gato, y su premio a mejor cortometraje en España, ni de La Casa Vacía, tampoco menciona a Leyendas del Exilio, y mucho menos a Irene de La Habana. Ecured no registra a mi más reciente obra, el largometraje PLANTADOS, ganador del premio del público en el Festival de Cine de Miami. Tampoco menciona mi libro Un cubano cuenta, editado en varios países, y también omite muchas otras obras dirigidas por mi. De Dando Vueltas no fui asistente de dirección, sino guionista y director. En fin esa manipuladora “enciclopedia castrista” es otro elemento adoctrinador de la tiranía", sentenció el cineasta.

En principio cualquier usuario registrado podría colaborar con Ecured, pero el sitio es desarrollado y administrado por funcionarios del Joven Club de Computación, entidad estatal que pertenece al Ministerio de Informática y Comunicaciones.

La web se presentó oficialmente en diciembre del 2010 e implicó el esfuerzo de un gran número de investigadores e historiadores cubanos para compilar datos que posteriormente se fueron editando.

La idea de este proyecto de enciclopedia colaborativa fue desarrollada por Iroel Sánchez tras ser expulsado de su cargo como presidente del Instituto Cubano del Libro. El escritor cubano Ángel Santiesteban se refirió a este elemento y señaló los aportes de Sánchez a la censura y la persecución en Cuba.

"Sin mi autorización, he sido publicado por este medio oficialista, el que miente, tergiversa y manipula mi pasado para desvirtuar la realidad. Detrás está la mano siniestra del talibán Iroel Sánchez, un botellero político al peor estilo de los personajes del programa San Nicolás del Peladero y, que si ha aportado algo a la cultura, ha sido censura y persecución, porque lo que estudió nada tiene que ver con el arte. Pero le vio el lado cómodo al sector creativo, al que se ha pegado como un vampiro, para vivir de los artistas cubanos con su desempeño de comisario político", comentó Santiesteban en Facebook.

Esta semana se extiende también otra iniciativa entre los artistas cubanos en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, retenido por la Seguridad del Estado en un hospital cubano desde el pasado 2 de mayo.

Han solicitado a Jorge Fernández, director del Museo Nacional de Bellas Artes que sus obras fueran retiradas de la exhibición y web de la institución mientras el líder del MSI esté secuestrado en el Hospital Calixto García.

El Movimiento 27N, también reclamó al gobierno cubano que retire la vigilancia a otros activistas y deje de perseguirlos y detenerlos arbitrariamente. Entre los artistas con obras en las salas de Bellas Artes que hacen la solicitud de cubrir o retirar sus obras, están Tania Bruguera, Sandra Ceballos, y Tomás Sánchez.